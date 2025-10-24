Naši Portali
OBOŽAVATELJI ODUŠEVLJENI

Nećakinja Marka Perkovića Thompsona u izdanju koje oduzima dah: Lejdi objavila nikad viđene fotografije s vjenčanja

Zagreb: Lejdi Perković prošetala subotnjom špicom
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 17:30

Na objavljenim fotografijama, Lejdi pozira u hotelskom hodniku, odjevena u elegantni bijeli satenski negliže i ogrtač od prozirnog tila s volanima koji se protežu u dugački, raskošan šlep

Lejdi Perković, nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona podijelila je na svom Instagram profilu dosad neobjavljene fotografije sa svog nedavnog vjenčanja i ponovno je oduševila svoje pratitelje. Iako je od njenog bajkovitog vjenčanja s plesačem Ivanom Jarnecom prošlo nešto više od mjesec dana, lijepa Lejdi očito se s nostalgijom prisjeća svog najsretnijeg dana. Podijelila je seriju dosad neviđenih, crno-bijelih fotografija koje prikazuju intimne trenutke priprema za sudbonosno "da", a kratkim i jasnim opisom "Spremna za udaju" dala je do znanja koliko joj je taj trenutak značio. Na objavljenim fotografijama, Lejdi pozira u hotelskom hodniku, odjevena u elegantni bijeli satenski negliže i ogrtač od prozirnog tila s volanima koji se protežu u dugački, raskošan šlep. Njena pojava odiše glamurom starog Hollywooda, a profinjena frizura, odnosno niska, zalizana punđa, te besprijekoran make-up s naglaskom na očima, dodatno su istaknuli njenu prirodnu ljepotu. 

Obožavatelji i prijatelji nisu skrivali svoje oduševljenje te su je u komentarima obasuli komplimentima. "Prekrasno", "Predivna", "Prekrasna si kao vila", samo su neke od pohvala, a jedan od komentara najbolje sažima dojam koji je ostavila: "Majko mila pa Hollywood Princess". Čini se kako su ove fotografije savršen uvod u priču o njenom vjenčanju koje je, bez sumnje, bilo jedno od najglamuroznijih i najpraćenijih ove godine. Podsjetimo, Lejdi i njen dugogodišnji partner, profesionalni plesač i trener Ivan Jarnec, vjenčali su se 12. rujna 2025. godine. Njihova ljubavna priča započela je na Špancirfestu, a okrunjena je zarukama koje su se dogodile na zaista jedinstven način. Ivan je Lejdi zaprosio 2023. godine u emisiji "Ples sa zvijezdama" uživo, što je bila prva prosidba u povijesti tog popularnog showa.

Samo vjenčanje bilo je događaj za pamćenje. Nakon crkvenog obreda, slavlje je nastavljeno na luksuznom imanju Wedding Resort Corberon u blizini Zagreba. Mladenka je blistala u čak dvije vjenčanice – prvoj, klasičnoj romantičnoj haljini s korzetom i raskošnom čipkanom suknjom, te drugoj, modernoj mini haljini s resicama, idealnoj za njihov spektakularni prvi ples. Posebnu emociju večeri unio je njen stric, Marko Perković Thompson, koji je mladencima otpjevao svoj veliki hit "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", a atmosferu je do usijanja doveo i Mate Bulić.

FOTO Udala se Sara Pukanić, kći pokojnog Ive Pukanića! Sudbonosno 'da' izgovorila glumcu
Zagreb: Lejdi Perković prošetala subotnjom špicom
Ključne riječi
showbiz Marko Perković Thompson Ivan Jarnec Lejdi Perković

