Gdje je i čime se bavi Nenad Tatarinov nakon razvoda od Maje Šuput? Mnoge je iznenadio ovim potezom

Pjevačica Maja Šuput često je jedna od glavnih tema domaćih medija, a ove godine je šokirala domaću javnost obznanivši da je nakon šest zajedničkih godina njezinom braku s Nenadom Tatarinovim došao kraj. “Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu ‘hvala ti na svemu i sretno dalje’. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim”, poručila je pjevačica tada te naglasila kako ona i Nenad i dalje ostaju prijatelji jer im je na prvom mjestu dobrobit njihovog sina Blooma, a u narednim danima pokazala je kako, unatoč razvodu, Nenad i ona i dalje zajedno putuju i provode vrijeme sa sinom.

Foto: Instagram

No, premda se Nenad ni tijekom braka s Majom nije previše eksponirao u medijima, sada je povukao potez koji je mnoge iznenadio. Naime, otvorio je svoj Instagram profil iako ranije nije imao afinitete prema društvenim mrežama. Koristi ga u poslovne svrhe i tamo oglašava nekretnine za prodaju.

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli

Nenad se po svemu sudeći, okrenuo se vlastitoj karijeri i poslu koji je ovih godina prolazio ispod radara. Naime, iako je kao muž jedne od najpoznatijih Hrvatica nerijetko bio na naslovnicama brojnih portala, mnogima je promaknula činjenica da Nenad godinama već radi u jednoj poznatoj zagrebačkoj firmi. Riječ je o Eurovilli, agenciji za trgovinu nekretnina u Zagrebu gdje Tatarinov radi kao licencirani agent za nekretnine, a na službenim stranicama iste predstavljaju ga kao “pouzdanu, organiziranu i perspektivnu osobu te timskog radnika”. Također, uz njegov profil na stranici firme stoji i da trenutačno radi kao projekt menadžer i voditelj njihove istarske poslovnice.