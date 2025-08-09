Bila je seks simbol i buduća majka, a onda su je brutalno ubili u 8. mjesecu trudnoće

Mlada, lijepa i talentirana. Američki seks simbol Sharon Maria Tate bila je deset godina mlađa od svog supruga Romana Polanskog s kojim je čekala dijete. Njezin život tragično se ugasio na današnji dan prije 56 godina, a slučaj je i dalje jednako šokantan.

Rodila se 24. siječnja 1943. i do 60-ih je uzimala manje uloge, ali je redovito bila na naslovnicama magazina. Debitirala je u filmu "Barabbas" s Anthony Quinnom, a pet godina poslije u filmu okultne naravi "Eye of the Devil". Najviše je bila zapažena nakon uloge u "Valley of the Dolls" zbog kojeg je zaradila nominaciju za Zlatni globus. Zadnji film koji je snimila bio je "12+1" koji je objavljen nakon njezine smrti 1969. godine.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali

U siječnju 1967. godine, Tate se udala za redatelja Romana Polanskog. Vjenčanje se održalo u Londonu, gdje su i svojedobno živjeli. Opisivali su ih kao netipičan par - nomadski, talentirani i pomalo šokantnim. Sharon je htjela tradicionalni brak, a Polanski je nastavio u promiskuitetnom tonu voditi život. Nekoliko puta je u intervjuima podsjećao da mu je obećala da ga neće mijenjati. Jednom prilikom se povjerila prijatelju Peteru Evansu rekavši da ona i Roman "imaju dobar dogovor - on joj laže, a ona se pretvara da mu vjeruje".

Preselili su se u Los Angeles u veljači 1969., na 10050 Cielo Drive u Benedict Canyonu. Tada je Sharon već bila trudna. U njihovom domu priređivali su velika okupljanja i nerijetko je kuća bila puna.

Dana 8. kolovoza 1969. godine oko 22:30 prema lokalnom vremenu Sharon Tate se vratila s večere iz najdražeg restorana El Coyote s prijateljima Jay Sebring, Woyciech Frykowski i Abigail Folget. Malo iza ponoći u losanđeleski dom Sharon Tate ušuljali su se pripadnici Mansonove obitelji i ubili sve koji su se našli tamo. Sljedeće jutro beživotna izmasakrirana tijela pronašla je kućna pomoćnica.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

Kada je policija stigla pronašli su Sharon zavezanu užetom oko vrata, koje je bilo vezano oko vrata Jay Sebring. U dvorištu su ležala beživotna tijela Frykowske i Folger. Mrtvozornik je ustanovio šesnaest ubodnih rana na tijelu Sharon Tate ustvrdivši kako je već njih pet bilo dovoljno za fatalni ishod. 13. kolovoza Sharon i njezin nerođeni sin Paul Richard Polanski, koji je imena dobio posthumno prema Romanovom i Sharoninom ocu, bili su sahranjeni na groblju Svetog Križa u Culver Cityju.

U rujnu iste godine, članovi Manson obitelji, pratitelji Charlesa Mansona, uhićeni su zbog slučaja nevezanog uz ubojstvo, ali daljnje istraživanje je ustvrdilo njihovu povezanost s tom kobnom večeri.