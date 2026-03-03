Naši Portali
BIVŠA KANDIDATKINJA

Mare iz 'Života na vagi' o zarukama: 'Bila sam iznenađena, prevladale su me emocije, rasplakala sam se'

Vrijedi se prisjetiti da Marijina borba u showu nije bila nimalo jednostavna. Na samom početku težila je 142 kilograma, a do kraja natjecanja uspjela je izgubiti čak 45 kilograma. Zahvaljujući tom izvanrednom uspjehu, proglašena je najboljom među nefinalistima, što joj je donijelo i nagradu od sedam tisuća eura

Marija Bartulović, simpatična pobjednica među nefinalistima devete sezone popularnog showa "Život na vagi", čija je životna priča ganula gledatelje diljem zemlje, trenutno proživljava svoje najljepše trenutke. Nakon što je u emisiji demonstrirala iznimnu snagu volje i postigla nevjerojatnu fizičku transformaciju, sada ostvaruje i svoje najintimnije snove. Krajem veljače ove godine, Marija je javnosti otkrila radosnu vijest o zarukama s dečkom Ivanom, potvrdivši kako je predan rad na sebi bio tek uvod u novo, sretnije životno poglavlje. Za ovaj poseban čin, Ivan je odabrao doista upečatljivu lokaciju – zaprosio ju je u Međugorju, ispred crkve svetog Jakova, mjestu koje za Mariju ima dubok duhovni značaj. Sretnu vijest na društvenim je mrežama prva podijelila njezina prijateljica i bivša sudionica showa, Marija Novak, a ubrzo je i sama Marija potvrdila zaruke. Fotografijama prstena jasno je poručila da joj je srce ispunjeno, a budućnost nikad blistavija.

Svoju vezu, koja traje otprilike godinu dana, javno su potvrdili u prosincu 2025. godine. Marija u svakoj prilici s ponosom ističe kako joj je Ivan bio ključna podrška u najizazovnijem periodu, onom nakon izlaska iz showa, pomažući joj da održi zdrave navike i ostane na pravom putu. Da je sreća na njihovoj strani, svjedoči i nedavna anegdota kada je Ivan osvojio glavnu nagradu od četiri tisuće eura na božićnoj tomboli u Vrgorcu, što je Marija duhovito prokomentirala: "Ja sam pobijedila u 'Životu na vagi', a on na tomboli."

 "Prosidbu nisam očekivala. Ivan je cijeli dan bio čudan pa se izgubio uz izliku da je nešto zaboravio. Bili smo otisli na ručak i do kapelice pomoliti se Bogu. Nakon toga je rekao da me mora nešto pitati, kleknuo i zaprosio me. Bila sam iznenađena, prevladale su me emocije, rekla sam da i rasplakala se. Nisam očekivala ovakav obrat. Ali Ivan je uz mene bez obzira na kilažu. Zdravlje nam je na prvom mjestu. Razgovarali smo i o vjenčanju i krenut ćemo uskoro s pripremama jer se na sale dugo čeka. A želimo da sve prođe u najboljem redu. Još ne znamo kako cemo ih proslaviti. Još dolazimo k sebi sebi od šoka i uzbuđenja pa ćemo onda o slavlju", otkrila je za RTL.hr Marija. Vrijedi se prisjetiti da Marijina borba u showu nije bila nimalo jednostavna. Na samom početku težila je 142 kilograma, a do kraja natjecanja uspjela je izgubiti čak 45 kilograma. Zahvaljujući tom izvanrednom uspjehu, proglašena je najboljom među nefinalistima, što joj je donijelo i nagradu od sedam tisuća eura. No, financijski dobitak nikada joj nije bio u prvom planu. Njezin najveći motiv za prijavu bila je želja za majčinstvom, uz iskreno priznanje kako je vjerovala da su je upravo suvišni kilogrami kočili u potrazi za ljubavlju i stvaranju vlastite obitelji.

RTL Marija Bartulović život na vagi zaruke showbiz

