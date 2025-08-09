Preminuo glumac čije su uloge definirale jednu cijelu eru

Svijet filma oprostio se od još jednog poznatog lica s velikog platna. Glumac Alfie Wise, čija je karijera bila neraskidivo povezana s legendarnim Burtom Reynoldsom, preminuo je u dobi od 82 godine. Njegova dugogodišnja zaručnica, Stephanie Bliss, potvrdila je za The Hollywood Reporter da je Wise umro prirodnom smrću u medicinskom centru Thomas H. Corey VA u West Palm Beachu na Floridi. Iako možda nije bio zvijezda s A-liste, Wise je bio jedan od onih pouzdanih sporednih glumaca čije je lice publika prepoznavala i voljela, osobito u popularnim akcijskim komedijama koje su definirale jednu filmsku eru. Njegova prisutnost na platnu donosila je dozu humora i topline, a njegova odanost prijatelju i kolegi postala je legendarna u holivudskim krugovima.

Prijateljstvo i profesionalna suradnja s Burtom Reynoldsom obilježili su čitavu Wiseovu karijeru. Njih dvojica zajedno su snimili čak deset filmova, a njihova prva suradnja dogodila se 1974. godine u zatvorskoj drami "The Longest Yard", gdje je Wise glumio čuvara. Nakon toga uslijedio je niz hitova u kojima je Wise postao neizostavan dio Reynoldsove filmske obitelji: "Smokey and the Bandit" (1977), "The End" (1978), "Hooper" (1978), "Starting Over" (1979), "Paternity" (1981), "Stroker Ace" (1983), "City Heat" (1984) i "Heat" (1986). Njihova kemija prelijevala se i na male ekrane, pa je Wise bio stalna meta Reynoldsovih šala u kriminalističkoj seriji "B.L. Stryker" (1989-90), a gostovao je i u popularnom sitcomu "Evening Shade". Njihova veza bila je toliko jaka da je Wise godinama radio i kao Reynoldsov osobni asistent.

Wise je u intervjuu za New York Daily News, nedugo nakon Reynoldsove smrti 2018. godine, s puno topline govorio o njihovom odnosu i atmosferi na setu. "Volio je svoje prijatelje i držao nas je vrlo blizu sebe. Njegovi filmovi bili su poput neprekidne kvartovske zabave. Mislim da je i publika to prepoznala. Uvijek ste znali da ćete se odlično provesti uz film Burta Reynoldsa", izjavio je tada Wise. U jednom ranijem intervjuu za lokalne novine u svom rodnom gradu, opisao je Reynoldsa kao istinskog džentlmena. "Imao sam veliku sreću što sam upoznao tako dobrog prijatelja i radio s njim. Burt je jedan od pravih džentlmena u ovom poslu, kao i brižan i topao čovjek", rekao je Wise, potvrđujući da je njihova veza bila puno dublja od puke profesionalne suradnje.

Iako su mu uloge uz Reynoldsa donijele najveću slavu, Wise je imao nekoliko prepoznatljivih samostalnih angažmana. U filmu "Hooper", gdje Reynolds glumi koordinatora kaskadera, Wise je imao jednu od svojih istaknutijih uloga kao plašljivi pomoćnik redatelja akcijskog filma. Publika ga pamti i kao policajca u filmu "Smokey and the Bandit" te kao vozača vučne službe nadimka "Batman" u klasiku "The Cannonball Run". Njegov nizak rast od 165 centimetara često je bio izvor komičnih situacija na platnu, no njegova karizma i talent uvijek su dolazili do izražaja, čineći ga omiljenim među gledateljima i kolegama.

Rođen kao Ralph Louis Wise 17. studenog 1942. u Altooni, Pennsylvania, pokazivao je liderske sposobnosti od rane mladosti. Bio je predsjednik razreda tri godine u srednjoj školi, a tu je ulogu nastavio i tijekom sve četiri godine studija na Sveučilištu Penn State, gdje je diplomirao 1964. godine. Nakon fakulteta služio je u američkoj mornarici, gdje je na svom brodu producirao i vodio razne emisije, što je bio njegov prvi doticaj sa svijetom zabave. Po povratku u civilni život preselio se u Los Angeles i zaposlio kao stažist na NBC-u, što mu je otvorilo vrata u televizijsku industriju. Njegov glumački debi dogodio se 1972. godine u TV filmu "Call Her Mom", a iste godine pojavio se i u epizodi sitcoma "The Sandy Duncan Show".

Iako je njegova filmografija isprepletena s Reynoldsovim imenom, Wise je ostvario i niz drugih zapaženih uloga. Glumio je u filmovima kao što su "Midway" (1976), "Swashbuckler" (1976) i kultni film o BMX vozačima "Rad" (1986). Na televiziji je bio posebno aktivan; glumio je pomoćnika Charlesa Nelsona Reillyja, Mr. Rabbit Ears, u dječjoj emisiji "Uncle Croc's Block" te je bio dio tima bolničara u ABC-jevoj seriji "Trauma Center" iz 1983. godine, gdje mu je partner bio znatno krupniji Lou Ferrigno. Gostovao je u popularnim serijama poput "Mary Hartman, Mary Hartman", "The Jeffersons" i "The Fall Guy", a pojavio se i kao panelist u kvizu "Match Game". Njegova posljednja stalna uloga bila je u CBBC-jevom sitcomu "S Club 7 in Miami", snimanom s istoimenim britanskim pop bendom na Floridi.

Nakon uloge u seriji "S Club 7 in Miami", Alfie Wise se 2000. godine povukao iz glume i započeo potpuno novi život. Postao je agent za nekretnine u Jupiteru na Floridi, istom području gdje je nekada živio i njegov prijatelj Burt Reynolds. Radio je za agenciju Donohue Real Estate, koja se od njega oprostila dirljivom objavom. "Duboko smo ožalošćeni viješću da je naš agent, Alfie Wise, preminuo. Kad god smo imali neko druženje, Alfie je uvijek bio tamo, nasmijan i razgovarao sa svima. Nije bio samo uspješan agent s kojim je bilo zadovoljstvo raditi, već i ostvaren glumac. Jako će nam nedostajati Alfiejev smisao za humor, pozitivan stav i šarmantna osobnost", napisali su iz agencije, kako prenosi People magazin. Od njega se oprostila i casting direktorica Lori Wyman, koja je radila na serijama "B.L. Stryker" i "S Club 7", nazvavši ga "smiješnim i talentiranim tipom".