Totalna pomrčina Mjeseca donosi kaos: Jedan znak čeka raskid, a tri će doživjeti sudbinski preokret! Provjerite što vas čeka
Utorak, 3. ožujka 2026. donosi jedan od najmoćnijih astroloških događaja godine, totalnu pomrčinu Mjeseca u Djevici. U kombinaciji s retrogradnim Merkurom, ovaj dan pokreće duboke promjene, emocionalna čišćenja i preispitivanja za sve znakove.
Ovan: Za Ovnove, ova pomrčina osvjetljava polje zdravlja, posla i svakodnevnih rutina. Vrijeme je da se suočite s lošim navikama koje crpe energiju i reorganizirate svoj raspored. Moguće su iznenadne spoznaje o radnom okruženju ili potreba za promjenom načina na koji pristupate obavezama.
Bik: Bikovima pomrčina donosi preokret u sferi kreativnosti, romantike i zadovoljstva. Stari hobi mogao bi ponovno postati važan ili ćete shvatiti što vam uistinu donosi radost. U ljubavnim odnosima mogu isplivati skrivene emocije, tražeći iskrenost i ranjivost.
Blizanci: Blizancima, čiji vladar Merkur ide unatrag, fokus je na domu, obitelji i unutarnjoj sigurnosti. Pomrčina može donijeti kulminaciju obiteljske situacije ili otkriti potrebu za postavljanjem čvršćih temelja u privatnom životu. Komunikacija s ukućanima zahtijeva dodatan oprez i strpljenje.
Rak: Rakove ovaj astrološki tranzit potiče na reviziju načina na koji komuniciraju i razmišljaju. Pomrčina u polju komunikacije može na vidjelo iznijeti važne informacije ili vas natjerati da se oslobodite starih obrazaca razmišljanja koji vas sputavaju. Budite pažljivi s potpisivanjem ugovora i važnim razgovorima.
Lav: Lavovima se u fokus stavljaju financije, vrijednosti i osjećaj vlastite sigurnosti. Ovo je trenutak za preispitivanje budžeta i načina na koji zarađujete. Možda ćete shvatiti da se vaša definicija uspjeha promijenila i da je vrijeme da svoje talente usmjerite na profitabilniji ili ispunjeniji način.
Djevica: Djevice su u epicentru zbivanja jer se pomrčina događa u njihovu znaku. Ovo je snažan trenutak osobne transformacije, završetka jednog životnog poglavlja i početka novog. Na površinu izlaze sve vaše nesigurnosti, ali i snage. Vrijeme je da se oslobodite stare slike o sebi i hrabro zakoračite u ono što postajete.
Vage: Vagama pomrčina aktivira dvanaesto polje podsvijesti, tajni i duhovnosti. Ovo je vrijeme za duboku introspekciju, povlačenje i otpuštanje emocionalnog tereta. Snovi mogu biti izrazito živi, a intuicija pojačana. Tajne iz prošlosti mogle bi izaći na vidjelo, donoseći oslobođenje.
Škorpion: Škorpionima se mijenja dinamika u prijateljstvima i društvenim krugovima. Shvatit ćete tko su vam istinski saveznici, a koji odnosi više ne odgovaraju vašem putu. Dugoročni ciljevi i nade dolaze pod reviziju; otpustite snove koji više nisu vaši.
Strijelac: Strijelcima pomrčina donosi kulminaciju na polju karijere i javnog statusa. Moguć je velik preokret, završetak važnog projekta ili spoznaja o tome u kojem smjeru želite graditi svoj profesionalni put. Vaša reputacija je u fokusu, stoga djelujte promišljeno i s integritetom.
Jarac: Jarčevima ovaj tranzit proširuje horizonte i preispituje uvjerenja. Pomrčina u devetom polju tjera vas da se zapitate u što vjerujete i potiče vas da se oslobodite dogmi koje vas ograničavaju. Planovi vezani za putovanja ili obrazovanje mogu doživjeti naglu promjenu.
Vodenjak: Vodenjacima se otvaraju teme zajedničkih resursa, intimnosti i dubokih psiholoških transformacija. Odnosi koji uključuju zajednički novac, dugove ili nasljedstvo zahtijevaju pažnju. Ovo je prilika za oslobađanje od starih strahova i obrazaca koji vas blokiraju u postizanju prave bliskosti.
Ribe: Ribama, koje su domaćini čak četiriju planeta, pomrčina u suprotnom znaku Djevice donosi veliko finale u partnerskim odnosima. Bilo da se radi o poslovnom ili ljubavnom partnerstvu, vrijeme je za istinu. Odnosi koji su na klimavim nogama mogli bi se završiti, dok će oni čvrsti proći kroz test i postati još jači. Ključ je u ravnoteži između davanja i primanja.