Pobjednik Masterchefa Luka Veić javio se iz Dubaija: Događaju se loše stvari, ali na kraju smo svi dobro

Pobjednik showa "Masterchef" Luka Veić nalazi se u Dubaiju odakle se javio zabrinutim prijateljima i pratiteljima koji su mu poslali brojne poruke otkako je došlo do napete situacije na Bliskom istoku. Umirio ih je porukom na Instagram storyju u kojoj je napisao kako je dobro i zahvalio svima na brizi. "Hvala svima što brinete i šaljete poruke. Nažalost, nemam vremena svima sada odgovoriti. Mi smo na sigurnom i nadam se da će tako i ostati. Nije baš sve istinito, zato budite bez panike i ne vjerujte svemu što vidite na društvenim mrežama. Događaju se loše stvari, ali na kraju smo svi dobro – bez panike! Pozzz iz Dubaija", oglasio se Luka kratko na Instagram storyju. Javnost ga je upoznala u šestoj sezoni showa Masterchefa u kojoj je 2023. godine s 19 godina odnio i pobjedu.

– Mama je najzaslužnija možda za moj put koji sam odabrao jer je i ona kuharica. Prvo jelo je bio kolač s petit keksom, šlagom i jagodama za koje sam šlag miksao u zdjelici za pahuljice, što je sad smiješno, ali je bilo dosta dobro s obzirom na to da sam imao 10 godina – ispričao nam je Luka nakon pobjede koja mu je, uz titulu najboljeg amaterskog kuhara, donijela i novčanu nagradu od 30 tisuća eura. Mentor u showu mu je bio Stjepan Vukadin za kojeg je Luka imao samo riječi hvale.

– Moj mentor Stipe mislim da je stvarno ponosan i da je proživljavao sve ovo sa mnom kroz cijeli show, znam njegovo mišljenje o svemu tako da se ne trebam bojati, što se kaže, a najbolji savjet od žirija je sigurno da „strah zamijenimo sa sigurnošću“ i da uživamo u svemu koliko god to bilo stresno – rekao nam je Luka. Kao što je obećao, nakon završetka showa nastavio se baviti kuhanjem, a tada nam je rekao i na što planira potrošiti svoju nagradu. – Planiram već neke projekte za koje čekam pravi trenutak, a dio nagrade će ići za putovanje u Afriku, dok će drugi dio biti namijenjen za posao. Naravno da ću se sada posvetiti kuhanju, koje ćete moći pratiti na mom Instagramu i društvenim mrežama – otkrio nam je tada.