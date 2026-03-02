Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA SIGURNOM JE

Pobjednik Masterchefa Luka Veić javio se iz Dubaija: Događaju se loše stvari, ali na kraju smo svi dobro

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
02.03.2026.
u 10:18

Javnost ga je upoznala u šestoj sezoni showa Masterchefa u kojoj je 2023. godine s 19 godina odnio i pobjedu

Pobjednik showa "Masterchef" Luka Veić nalazi se u Dubaiju odakle se javio zabrinutim prijateljima i pratiteljima koji su mu poslali brojne poruke otkako je došlo do napete situacije na Bliskom istoku. Umirio ih je porukom na Instagram storyju u kojoj je napisao kako je dobro i zahvalio svima na brizi. "Hvala svima što brinete i šaljete poruke. Nažalost, nemam vremena svima sada odgovoriti. Mi smo na sigurnom i nadam se da će tako i ostati. Nije baš sve istinito, zato budite bez panike i ne vjerujte svemu što vidite na društvenim mrežama. Događaju se loše stvari, ali na kraju smo svi dobro – bez panike! Pozzz iz Dubaija", oglasio se Luka kratko na Instagram storyju. Javnost ga je upoznala u šestoj sezoni showa Masterchefa u kojoj je 2023. godine s 19 godina odnio i pobjedu. 

– Mama je najzaslužnija možda za moj put koji sam odabrao jer je i ona kuharica. Prvo jelo je bio kolač s petit keksom, šlagom i jagodama za koje sam šlag miksao u zdjelici za pahuljice, što je sad smiješno, ali je bilo dosta dobro s obzirom na to da sam imao 10 godina – ispričao nam je Luka nakon pobjede koja mu je, uz titulu najboljeg amaterskog kuhara, donijela i novčanu nagradu od 30 tisuća eura. Mentor u showu mu je bio Stjepan Vukadin za kojeg je Luka imao samo riječi hvale.

– Moj mentor Stipe mislim da je stvarno ponosan i da je proživljavao sve ovo sa mnom kroz cijeli show, znam njegovo mišljenje o svemu tako da se ne trebam bojati, što se kaže, a najbolji savjet od žirija je sigurno da „strah zamijenimo sa sigurnošću“ i da uživamo u svemu koliko god to bilo stresno – rekao nam je Luka. Kao što je obećao, nakon završetka showa nastavio se baviti kuhanjem, a tada nam je rekao i na što planira potrošiti svoju nagradu. – Planiram već neke projekte za koje čekam pravi trenutak, a dio nagrade će ići za putovanje u Afriku, dok će drugi dio biti namijenjen za posao. Naravno da ću se sada posvetiti kuhanju, koje ćete moći pratiti na mom Instagramu i društvenim mrežama – otkrio nam je tada.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
1/18
Ključne riječi
showbiz pobjednik masterchef Dubai Luka Veić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Jelena Tomašević velikim koncertom proslavila 20 godina karijere
Video sadržaj
NA KONCERTU U BARU

Poznata srpska pjevačica iznenada se srušila na pozornici, hitno je prevezena u bolnicu

"Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške. U danima koji su prethodili koncertu Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je izaći na scenu. Nažalost, uslijed zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti koncert privesti kraju. Ono što je najvažnije, Jelena se sada osjeća dobro i raduje se narednom susretu s publikom", stoji u izjavi Jelene Tomašević i njenog supruga Ivana Bosiljčića

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!