NATJECANJE ZA PAMĆENJE

FOTO Ponovno 'Survivor'! Evo kako je protekla prva epizoda ovog adrenalinskog showa

Foto: Nova TV
VL
Autor
Vecernji.hr
02.03.2026.
u 23:30

Prvi dan u Survivoru protekao je u znaku napetog natjecanja za temeljne potrepštine i jasno pozicioniranje timova na samom početku showa.

U uvodnom izazovu ulog je bio vatra, jedan od najvažnijih resursa u Survivoru. Osim vatre, pobjednički, žuti tim osigurao je i mačetu, sjekiru, sto čavlića i pet metara konopa, odnosno sav potreban alat za izgradnju funkcionalnog kampa. U nadmetanju su sudjelovali svi članovi. Troje ih je krenulo s pontona u vodu, sedmero je bilo zaključano u kavezu, dok je dvoje čekalo na obali. Zadatak je zahtijevao da troje natjecatelja savlada poligon i stigne do obale, nakon čega su oni na obali oslobađali ostatak tima iz kaveza. Slijedio je niz kompleksnih zadataka koje je trebalo precizno i koordinirano izvršiti kako bi se osigurala pobjeda.

Žuti tim ovom je pobjedom stekao značajnu prednost i olakšao si početak života na otoku, a emocije nakon pobjede bile su snažne. „Sretna sam što sam ovdje. Bilo je veliko uzbuđenje doći ovdje na otok“, izjavila je Ana Mamut, a oduševljenje lokacijom podijelila je i Ana Modrušan: „Prvi put sam na Karibima i prvi put vidim toliki niz palmi i plavog mora.“ Svoj dugogodišnji cilj ostvario je i Marko Lambaša poručivši: „Oduvijek mi je bila želja biti u Survivoru i doći na otok i napokon sam se pojavio tu, a to sam dugo čekao“, a pozitivne dojmove zaokružio je i Boris Vidović riječima: „Došli smo daleko od civilizacije, što hoćeš ljepše od toga?“

Nakon osvajanja materijala, žuto pleme brzo se organiziralo kako bi izgradili sklonište. „Prvi dojam je bio da sam bio oduševljen. Osvojili smo sav potreban materijal za izradu kampa. Mislim da ćemo kamp napraviti prije nego zađe sunce“, istaknuo je Stipe Šunić. Tim se odmah rasporedio i svatko je preuzeo svoju ulogu u izgradnji. „Sad kad smo svi siti, svi smo si dobri“, zaključila je Elizabeth Zacero, a što im donosi novi dan tek ćemo otkriti, stoga ne propustite novu epizodu Survivora.

Ključne riječi
Survivor Nova TV TV showbiz

