Brooklyn Beckham otišao korak dalje i isprovocirao Gordona Ramsaya, evo o čemu je riječ

Brooklyn Beckham na društvenim je mrežama pokazao svoje kulinarske vještine, dijeleći video u kojem priprema kruh od kiselog tijesta. Najstariji sin Davida i Victorije Beckham, naizgled, odgovorio je tako na nedavne komentare poznatog chefa Gordona Ramsaya, koji se uključio u obiteljski sukob između Brooklyna i njegovih roditelja. Iako mediji pišu da se Brooklyn ne obazire na obiteljsku dramu koja je izbila nakon njegova vjenčanja te da je prekinuo sve kontakte s obitelji Ramsay na društvenim mrežama, on nastavlja svoju javnu prisutnost. U objavi je Brooklyn posvetio pažnju i svojoj supruzi Nicoli Peltz, prateći je pjesmom "All For You" Janet Jackson. Pratitelji su mu u komentarima pohvalili kruh, ističući da je ispao odlično te su mnogi zamolili da podijeli recept. U komentarima su ga podržali i poručili: "Glavu gore, Brooklyn, mnogi su na tvojoj strani i navijaju za tebe", dok su drugi dodali: "Samo naprijed, Brooklyn, svijet treba tvoju pozitivnu energiju."

Podsjetimo, svega nekoliko dana nakon što je Gordon Ramsay javno rekao Brooklynu da se "sjeti odakle je došao", Brooklyn je prestao pratiti Ramsaya na društvenim mrežama. Isto je učinio i s prijateljima iz djetinjstva, Gordonovom djecom Holly i Jackom, koji su također njegovih godina. Obitelj Beckham i Ramsay bliske su još od ranih 2000-tih, a Gordon je bio jedan od prvih mentora Brooklynu u njegovom kuhanju. Brooklyn je prestao pratiti Holly nekoliko tjedana nakon njezina vjenčanja s olimpijskim plivačem Adamom Peatyjem, na kojem nije prisustvovao. Zanimljivo, i dalje prati Gordonovu suprugu Tanu, kćer Tilly Ramsay i mlađeg sina Oscara Ramsaya, prenose mediji. Slavni chef Gordon Ramsay, koji je ujedno i krsni kum Brooklynove sestre Harper, izjavio je da smatra da je Brooklynova "opsjednutost" suprugom Nicolom Peltz dovela do zahlađenja odnosa unutar obitelji. Ramsay je pohvalio Davida i Victoriju Beckham kao izvanredne roditelje, uvjeren je da će se Brooklyn s njima pomiriti. "Malo smo se dopisivali, naš odnos je čvrst. Volim tog dečka, srce mu je nevjerojatno", rekao je Ramsay za britanski The Sun. "Ali teško je kad si zaljubljen, zar ne? Ljubav je slijepa. Lako je upasti u vrtlog i zanijeti se. No, on će se vratiti," dodao je.

Ramsay je također istaknuo da Brooklyn snažno želi izgraditi vlastiti put, što on poštuje, ali ga je upozorio da ne zaboravi svoje korijene. "Iskreno, jednog dana nećeš imati mamu i tatu, i to moraš shvatiti. S vremenom će mu to postati jasno", zaključio je. Ovaj sukob s dugogodišnjim obiteljskim prijateljima samo je nastavak dubljeg raskola između Brooklyna i njegovih roditelja. Brooklyn, koji danas sa suprugom živi u SAD-u, nedavno je na Instagramu objavio opširnu izjavu u kojoj je iznio niz ozbiljnih optužbi prema obitelji. Među ostalim, tvrdio je da mu je majka Victoria "preotela" prvi ples na vjenčanju i da je pred svima s njim plesala neprimjereno, što je opovrgnuo Gordon Ramsay, koji je također bio uzvanik na vjenčanju.