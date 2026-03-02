Anica Kovač proslavila 50. rođendan i otkrila kako je jedna svađa rodila prijateljstvo s poznatom Hrvaticom

Naša bivša misica Anica Kovač ovog je vikenda s obitelji i prijateljima proslavila 50. rođendan, a fotografije i videa s proslave na društvenim mrežama podijelili su njezini poznati prijatelji. Iva Todorić objavila je na Instagramu fotografije sa slavljenicom i uputila joj dirljivu poruku koja je raznježila njezine pratitelje. "Jedna, jedina i neponovljiva, žena velikog srca, empatična i odlučna. Najautentičnija osoba koju poznajem", napisala je Todorić uz objavu, dodavši kratko i emotivno: "Anica. Volim te i želim sretan 50."

Fotografije otkrivaju glamuroznu atmosferu slavlja, gdje su Iva i slavljenica Anica pozirale u elegantnim crnim odjevnim kombinacijama. U jednom od videozapisa, Iva je održala i kratak govor u kojem je nahvalila prijateljicu, nakon čega je uslijedio snažan zagrljaj.

Čini se da je zabava potrajala do dugo u noć, uz glazbu uživo i ples, a Iva nije skrivala koliko uživa u društvu dragih ljudi. Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije i komentare u obliku srca, potvrđujući da su njezini pratitelji prepoznali iskrenost trenutka.

Fotografije s rođendanske proslave podijelila je i Iva Radić te je napisala: "The žena, majka, prijatelj, prije svega čovjek. Tvojih 50, a naših 30 i kusur. Hvala što postojiš." Na Instagram storyju Iva je podijelila i video u kojem se Anica prisjeća na rođendanskoj zabavi kako je njihovo prijateljstvo počelo 1995. godine u Milanu i to svađom, a to je bio početak prijateljstva koje traje desetljećima i Anica je zahvalila Ivi što je bila uz nju u teškim trenucima. Anica Kovač hrvatska je manekenka i bivša misica koja je postala poznata 1990-ih godina.

Rođena je 3. ožujka 1976. godine u Berlinu u Njemačkoj, a odrasla je u Hrvatskoj gdje je započela svoju manekensku karijeru. Godine 1995. osvojila je titulu Miss Hrvatske te je iste godine predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss svijeta. Nakon uspješne karijere u svijetu mode, odlučila se više posvetiti obitelji i privatnom životu. Udana je za Roberta Kovača, bivšeg hrvatskog nogometaša i reprezentativca, s kojim ima djecu. Anica Kovač često sudjeluje u humanitarnim događanjima i društvenim aktivnostima, a prepoznatljiva je po svojoj eleganciji, naglašenim obiteljskim vrijednostima i dugogodišnjoj prisutnosti u medijima.