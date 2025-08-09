Naši Portali
OAZA MIRA

FOTO Evo kako izgleda velebno imanje nekadašnje ikone bivše države, sagradila ga je usred šume

Vecernji.hr
09.08.2025.
u 09:40

Nedavno hospitalizirana srpska folk zvijezda Vesna Zmijanac pronašla je svoje utočište daleko od gradske vreve. Njezino imanje na planini Bukulja prava je oaza mira u kojoj uživa s obitelji.

Pjevačica Vesna Zmijanac, jedna od najvećih regionalnih zvijezda, nedavno je doživjela zdravstvene tegobe zbog kojih je hospitalizirana, a njeno luksuzno utočište gdje pronalazi mir moglo bi biti ključno za oporavak. Naime, na planini Bukulja, kod Aranđelovca, sagradila je imanje koje naziva svojom "oazom mira", kako prenosi srpski Blic

Imanje se prostire na šest hektara, a uz glavnu kuću nalazi se i pomoćni objekt za osoblje. Unutrašnjost doma ispunjena je uspomenama, ikonama i starim fotografijama, dok je jedna soba preuređena u veliki ormar za odjeću. Pjevačici je omiljeni kutak kuhinja, gdje najviše voli kuhati kada joj u posjet dođu njezine unuke.

Nekadašnja ikona bivše države hitno hospitalizirana! 'Stanje joj se pogoršava'
Život na selu, ističe Vesna, nije samo idila, već i rad. - Uglavnom sam cijeli tjedan na Bukulji i tamo mi je predivno. To je ogromna kuća koju posjedujem, tako da imam i puno posla oko nje - rekla je, a kako njezina oaza izgleda pogledajte OVDJE. Inače, pjevačica sama kosi prostrane travnjake, sadi povrće i priprema zimnicu, uživajući u svježem zraku i tišini. Njezino imanje ujedno je i omiljeno okupljalište obitelji. Često je posjećuju kći, također estradna umjetnica Nikolija Jovanović, zet Relja Popović i njihove kćeri. Upravo su ti trenuci, provedeni u njezinu šumskom raju, ono što je najviše ispunjava srećom i daje joj snagu.

Podsjetimo, Zmijanac je prije nekoliko dana pretrpjela ozbiljne zdravstvene tegobe povezane sa srcem, a što je dovelo do hitne hospitalizacije. To je izazvalo veliku zabrinutost njezinih obožavatelj, pišu srpski mediji. Naime, samo nekoliko dana nakon što je puštena iz bolnice, tamošnji novinari posjetili su njezinu zgradu koja se nalazi u Beogradu u kotaru Vračar, a u kojoj živi već godinama. Prema riječima susjeda, Vesna se već neko vrijeme suočava sa zdravstvenim problemima. Posljednjih mjeseci češće boravi na planini Bukulja, gdje, kako kažu, uspije pronaći mir i osjećati se bolje.

- Kad je ovdje, uvijek je uz nju jedan mlađi prijatelj i žena koja joj pomaže u kući. Kćer Nikoliju i zeta Relju nismo vidjeli kod nje već neko vrijeme, vjerojatno su na odmoru. Sinoć smo čuli sirene ispred zgrade, ali nismo znali da je Vesni pozlilo. Zadnji put kad sam je vidio, djelovala je iscrpljeno i teško je hodala - ispričao je jedan susjeda za tamošnje medije.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica je proslavila 54. rođendan
Također, folkerica je nedavno donijela važnu odluku - sastavila je oporuku kojom je precizno odredila komu će pripasti njezina imovina koju je stekla tijekom višedesetljetne karijere. Danas je Vesna vlasnica četiri stana – tri u Beogradu i jedan u Ateni – zatim kuće na planini Bukulji, dva automobila te značajnog novčanog iznosa na bankovnom računu. Kako je još 2022. godine otkrio izvor blizak njezinoj obitelji, sve je raspodijeljeno detaljno i u suradnji s odvjetnikom, kako bi izbjegla moguće nesporazume i osigurala mir u obitelji. Najveći stan u Beogradu, vrijedan oko 400.000 eura i smješten u prestižnoj Ulici Kneza Miloša, gdje Vesna i živi, pripao je njezinoj kćeri Nikoliji Jovanović. Uz njega, Nikolija, također glazbenica, naslijedit će i stan u Ateni, u kojem je boravila tijekom studentskih dana, prenose mediji.

Domaća pjevačica zbog vjere je napustila Hrvatsku i promijenila život: Evo gdje danas živi
