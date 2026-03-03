FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

Na današnji dan, 3. ožujka, točno prije 50 godina rođena je najuspješnija hrvatska misica, Anica Kovač.
Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Djevojački Martinović, 1995. donijela je jedan od najsjajnijih trenutaka hrvatske modne i društvene scene.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Naime, prelijepa Anica tada je osvojila titulu prve pratilje na izboru Miss svijeta, što je najveći uspjeh hrvatske predstavnice u povijesti tog natjecanja.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Njezin povratak u Hrvatsku tada se pretvorio u pravi mali spektakl, a rijetko viđene fotografije s tog dočeka bude nostalgiju i ponos.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ova predivna žena, naša najutjecajnija misica i manekenka prošlog je vikenda proslavila svoj jubilarni rođendan, a o čemu je Večernji list već izvijestio javnost.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Osim toga, Anica je u braku s našim umirovljenim nogometnim reprezentativcem Robertom Kovačem, a s kojim ima troje djece.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Robert i Anica u braku su 25 godina, a upoznali su se još u tinejdžerskim danima, on je tada igrao nogomet dok je on gradila manekensku karijeru.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Iako je njihova prva veza trajala svega pet mjeseci, Anica je kasnije priznala da je razlog prekida bila njihova mladost i neiskustvo.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Nakon prekida, Anica - koja je 1995. postala Miss Hrvatske i prva pratilja na izboru za Miss svijeta - započela je vezu s Ivanom Lovrićem, osobnim tjelohraniteljem Franje Tuđmana. U međuvremenu, Robert se oženio drugom ženom. Pet godina kasnije, vidjevši Anicu na televiziji, ponovno je stupio u kontakt s njom, uz pomoć Zdravka i Zorana Mamića, i od tada su nerazdvojni.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Godine 2000. Robert se razveo, a iste godine Anica se doselila k njemu u Njemačku. Zaručili su se na Božić, a vjenčali 2001. godine u crkvi Svetog Križa u Zagrebu.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Na svadbi je bilo 350 uzvanika, a kumovi su bili Zdravko Mamić i Milovena Čičak, Aničina rođakinja. Dvije godine nakon vjenčanja dobili su prvo dijete, kćer Leticiju. Po njezinu rođenju preselili su se u Italiju, gdje je Robert potpisao za Juventus. Godine 2007. dobili su sina Marka, a 2008. kćer Viktoriju.
Foto:
Danas Robert i Anica slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni. U jednom je intervjuu za In Magazin Anica otkrila tajnu njihova dugog braka:
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
"Ljubavi, što je naša tajna? Ne pričamo i ne viđamo se!", našalila se te dodala: "Kad mi netko kaže ‘skupa ste 22 godine‘, čini mi se nekako malo. I za 20 godina bit će mi malo. Ako budemo još toliko skupa."
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Njihov sin Marko danas gradi košarkašku karijeru u Monacu, a obitelj se planira vratiti u Hrvatsku. "Planiramo se vratiti u Hrvatsku, ali još ne znamo u kojem će domaćem klubu Marko nastaviti igrati košarku", izjavila je Anica.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Denis CERIÄ
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto:
Foto:
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Igor Kralj
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Marko Jurinec
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
