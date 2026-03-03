FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

Nakon prekida, Anica - koja je 1995. postala Miss Hrvatske i prva pratilja na izboru za Miss svijeta - započela je vezu s Ivanom Lovrićem, osobnim tjelohraniteljem Franje Tuđmana. U međuvremenu, Robert se oženio drugom ženom. Pet godina kasnije, vidjevši Anicu na televiziji, ponovno je stupio u kontakt s njom, uz pomoć Zdravka i Zorana Mamića, i od tada su nerazdvojni.
Na svadbi je bilo 350 uzvanika, a kumovi su bili Zdravko Mamić i Milovena Čičak, Aničina rođakinja. Dvije godine nakon vjenčanja dobili su prvo dijete, kćer Leticiju. Po njezinu rođenju preselili su se u Italiju, gdje je Robert potpisao za Juventus. Godine 2007. dobili su sina Marka, a 2008. kćer Viktoriju.
"Ljubavi, što je naša tajna? Ne pričamo i ne viđamo se!", našalila se te dodala: "Kad mi netko kaže ‘skupa ste 22 godine‘, čini mi se nekako malo. I za 20 godina bit će mi malo. Ako budemo još toliko skupa."
Njihov sin Marko danas gradi košarkašku karijeru u Monacu, a obitelj se planira vratiti u Hrvatsku. "Planiramo se vratiti u Hrvatsku, ali još ne znamo u kojem će domaćem klubu Marko nastaviti igrati košarku", izjavila je Anica.