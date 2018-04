Zlatne ruke ruskog iscjelitelja Maksima Osipova

Unatoč značajnim nagradama, kao što su zlatna medalja za najboljeg iscjelitelja na Međunarodnom kongresu Elita i diploma zlatne ruke za najboljeg iscjelitelja u Rusiji, Maksim Osipov ostaje skroman. Kaže da ljudi ne liječi, nego im pomaže ponovno uspostaviti narušeni balans da bi se zatim mogli liječiti sami. O njegovim uspjesima ne govore samo brojne diplome i sudjelovanje na Svjetskom kongresu iscjelitelja, nego i posebni rezultati koje postiže kontaktnom masažom kralješnice i masažom bez kontakta koja balansira tokove energije u tijelu i stabilizira neravnotežu u potrošnji energije te uspostavlja protok energije kroz meridijane.

Zavidni rezultati u liječenju mnogih bolesti

Zavidne rezultate bilježi u liječenju mnogih bolesti kao što su glavobolja s migrenom (uspjeh liječenja je praktički stoprocentni), išijas, bol u leđima i kralješnici, artritis, bol u zglobovima i reumatska oboljenja, bubrežni i žučni kamenci, problemi s cirkulacijom, motoričke poteškoće, povećan krvni tlak, bronhitis, psihički i imunološki problemi, dijabetes, problemi paraplegičara ... Uspjehe postiže također kod psihičkih problema kao što su depresija i stres. Vrlo uspješno uklanja probleme kod parova koji ne mogu zatrudnjeti.

Na pitanje: “Kako brzo ću se oporaviti?” Osipov odgovara: “Koliko pouzdanja, toliko pomoći.” Otprilike polovini ljudi se stanje poslije terapije u potpunosti poboljša, kod 20 do 30 posto ljudi djelomično. Broj tretmana varira, a napredak postignut je već nakon tri, četiri terapije. Terapije na daljinu ne izvodi. Ne sumnja u to da energija na daljinu djeluje, a vjeruje da nitko ne može kontrolirati količinu energije i da se na putu od točke A do točke B uvijek nešto “priljepi” na tu energiju. Njegovi uspjesi su nevjerojatni i na mnogim mjestima gdje je radio i još uvijek radi, ljudi ga slave i nazivaju ga čudotvorcem. Postoji mnogo roditelja zahvalnih jer je pomogao njihovoj djeci, ali i mnogo odraslih koji su se izliječili bez operacije. I naravno, ima i onih koje je konvencionalna medicina otpisala pa su na kraju ozdravili.

Foto: Promo

Njegov postupak liječenja

Kada ljudi dođu do njega, on vidi njihovo energetsko stanje, čak i ako ne zna konvencionalnu medicinsku dijagnozu. Njegova je prirodna sposobnost osjetiti gdje su poteškoće i kakve prirode su. Kad otkrije uzrok problema, započne postupak samoliječenja, a onda, kako i sam kaže, čovjek sam sebe popravlja pomoću reguliracije tijela. To je originalna metoda koja je samo njegova.

Kod terapije prvo djeluje na energetsko stanje, protok energije, a zatim i na imunološki sustav i funkcioniranje endokrinih žlijezda. Kada energija ponovo teće bez prepreka kroz tijelo započinje proces čišćenja i liječenja. “Na moj dodir i blizinu ljudi reagiraju vrlo različito. Neki doživljavaju podrhtavanje, neki plače drugi se smiju, a neki osjećaju toplinu, trnce, neki čak i povraćaju ...”

On tvrdi da su svi ti odgovori normalni, to je samo stanje koje dovodi do optimalnog stanja. “Sve što se događa s tijelom je normalno”. U većini, oko 90 ili 95 posto ljudi, pozitivno reagira na liječenje i nakon terapije su dobro raspoloženi.

Za ispravljanje kostiju pomaže koristeći kontaktnu masažu, kako bi se ljudi lakše kretali i bili opušteniji. Tehnike je naučio tijekom studija, dodajući i svoje metode koje doprinose oporavku lumbalne kralješnice, vrata, koljena, laktova, itd.

Masažom i manualnim zahvatima lakša i ublažava probleme kralješnice, zaglavljenih živaca, pomaknutih kralješaka. Kralješnica je kjučna za dobro osjećanje i vrlo važna je dobra cirkulacija. Odmah zna kome može pomoći i kome ne smije i to ljudima također otvoreno kaže. Sposoban je primjetiti način života i razmišljanja i također kakva je spremnost ljudi da bi poboljšali svoje zdravlje promjenom stila života.

Maksim Osipov koji ima već trideset godina prakse, 2002. godine dobio je globalnu licencu za iscjeljenje. Svrstaju ga među deset najboljih iscjelitelja na svijetu. Do njega dolaze također pacijenti kojima konvencionalna medicina ne može više pomoći! Svjetski poznati iscjelitelj Maksim Osipov gostuje u Hotelu “I”, Ulica Ive Robića 2, 10 000 Zagreb u sljedećem terminu: 7.05.2018 - 20.05.2018 i nadalje gostuje u gradu Split od 4.6. do 10.6. Rezervacije za terapije uzimaju se na broj telefona: +385 99 6506 877