Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
drže kortizol pod kontrolom

Jedite kako biste pobijedili stres: Ovo su namirnice koje vam mogu pomoći da se osjećate smirenije

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
22.12.2025.
u 11:30

U prosincu možda ne možete usporiti tempo, ali možete birati hranu koja pomaže tijelu da stres podnese lakše – i s više energije.

Od gužvi u prometu do prenatrpanih rasporeda – prosinac je vrhunac sezone stresa. Radni dani prolaze u frenetičnom pokušaju da se sve privede kraju prije Božića, dok večeri koje bi trebale služiti za opuštanje preuzimaju popisi za kupnju, društveni planovi i rokovi za kraj godine. No stižu dobre vijesti: stres nije nešto što morate samo “preživjeti”. Ono što jedete može imati iznenađujuće snažan učinak na to kako se vaše tijelo nosi s pritiskom. 

Prehrana izravno utječe na razinu šećera u krvi, upalne procese, kvalitetu sna i apetit – sve ključne faktore koji određuju osjećamo li se stabilno ili potpuno iscrpljeno kada tempo života ubrza. Kada su rutine poremećene dugim danima, lošim snom i preskakanjem obroka, tijelo češće reagira padom energije, razdražljivošću i snažnom željom za slatkim. Istraživanja pokazuju da ljudi pod stresom češće preskaču obroke, posežu za visoko prerađenom hranom i kasnije se prejedaju – obrasci koji dodatno pogoršavaju stres i dugoročno mogu dovesti do debljanja.

“Redovita prehrana, dovoljno proteina i vlakana te izbor namirnica koje stabiliziraju energiju mogu ublažiti tjelesni odgovor na stres, umjesto da ga pojačavaju”, objašnjava nutricionistica javnog zdravstva dr. Emma Derbyshire za Daily Mail. U najnapornijem dijelu godine ti mali izbori mogu biti razlika između stalne iscrpljenosti i osjećaja da ipak imate kontrolu. Pa koje namirnice zaista pomažu?

Doručak koji smiruje hormone: zobene pahuljice ili jaja

Foto: Shutterstock

Uravnotežen doručak pomaže regulirati kortizol, glavni hormon stresa. Preskakanje doručka povezano je s povišenim razinama kortizola, dok obroci bogati proteinima ublažavaju pretjerane stresne reakcije. Jaja osiguravaju visokokvalitetne proteine i esencijalne aminokiseline, dok zob sadrži ugljikohidrate sporog otpuštanja koji stabiliziraju šećer u krvi. Uz to, zob je bogata topljivim vlaknima koja hrane zdrave crijevne bakterije – a zdrav mikrobiom izravno komunicira s mozgom i pomaže u regulaciji stresa.

Masna riba – barem jednom tjedno

Foto: Shutterstock

Omega-3 masne kiseline iz lososa, sardina i skuše povezane su sa smanjenjem upale i nižim razinama hormona stresa. Istraživanja pokazuju da redovit unos omega-3 može sniziti kortizol tijekom psihološkog stresa.

Problem? Većina ljudi unosi ih premalo. Smjernice preporučuju dvije porcije ribe tjedno, od kojih barem jednu masnu, no stvarna konzumacija daleko je ispod toga. U tom slučaju, dodatak omega-3 može biti razumna opcija.

Otkrijte kako se riješiti stresa za samo jednu minutu uz ove nevjerojatno jednostavne metode!
1/6

Naranče, bobičasto voće i – tamna čokolada

Foto: shutterstock

Vitamin C igra ključnu ulogu u zdravlju nadbubrežnih žlijezda. Ljudi s većim unosom vitamina C brže se oporavljaju od akutnog stresa i vraćaju kortizol u normalu. Kivi, naranče i bobičasto voće lako se uklapaju u doručak ili blagdanske deserte, a bobičasto voće dodatno sadrži flavonoide – snažne antioksidanse koji smanjuju oksidativni stres. I dobra vijest za sladokusce: i tamna čokolada ima sličan učinak, naravno – u umjerenim količinama.

Tamno lisnato povrće

Foto: Shutterstock

Špinat, kelj i blitva bogati su magnezijem i folatom, nutrijentima važnima za živčani sustav i regulaciju raspoloženja. Niske razine magnezija povezane su s pojačanim stresnim reakcijama, dok folat pomaže u stvaranju neurotransmitera odgovornih za emocionalnu ravnotežu.

A što je s čašom vina?

Iako alkohol može kratkoročno smanjiti osjećaj stresa, u stvarnosti povisuje razinu kortizola, osobito navečer. Redovito pijenje remeti san i može pogoršati stres sljedećeg dana. “Povremena čaša vina nije problem, ali važna je umjerenost i kombiniranje s obrokom kako bi se izbjegli nagli skokovi kortizola”, savjetuje dr. Derbyshire.

Namirnice koje potiču stres

Šećer i visoko prerađena hrana poput peciva, bijelog kruha i tjestenine uzrokuju nagle oscilacije šećera u krvi, što tjera tijelo da luči kortizol kako bi ponovno uspostavilo ravnotežu. Osim prehrane, stres dodatno pojačavaju loš san, previše kofeina, kronični pritisak i manjak dnevnog svjetla – posebno zimi. “Izlaganje prirodnom svjetlu rano ujutro ključno je za zdrav dnevni ritam kortizola”, ističe nutricionistica Grace Kingswell.

Ključne riječi
kortizol prehrana hrana stres

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!