Žena ostala potpuno zbunjena: 'Izašli smo na dva spoja, a onda mi je postavio ovo pitanje'

U svijetu izlazaka i spojeva danas se crvene zastavice ponekad pojave brže nego što stignete spremiti nečiji broj u mobitel. Nekad su sitne i lako ih je opravdati, a nekad su toliko glasne da vam intuicija doslovno 'vrišti'. Jedna od najčešćih dilema je ona financijska: kada je pomoć gesta, a kada je signal da nešto ne štima. Upravo je tu temu, kako piše People, otvorila jedna žena koja je nakon samo dva spoja dobila neočekivan zahtjev.

Na forumu Mumsnet žena je napisala da ju je muškarac s kojim je izašla na dva spoja zatražio da mu posudi oko 60 dolara kako bi popravio bojler jer je 'kratak s novcem'. Pitala je ostale korisnike postoji li uopće opravdan razlog da muškarac traži posudbu novca nakon tek dva susreta. U dodatnom komentaru navela je da on navodno ne može tražiti roditelje za pomoć jer su bili na bolničkom pregledu. Dodala je i da joj cijela priča zvuči sumnjivo jer ljudi koji žive u najmu obično ne plaćaju popravke takve vrste.

Komentari su se brzo napunili upozorenjima da s muškarcem ne nastavlja i da mu ne posuđuje novac. Jedna osoba napisala je da bi joj bilo neugodno i u njegovo ime jer tko bi uopće tražio novac nakon drugog spoja. Osim toga, dodala je, za takve stvari postoje kreditne kartice i zajmovi. Druga je bila još izravnija: ako ne može platiti popravak bojlera, ili je u ozbiljnoj financijskoj stisci, ili loše upravlja novcem, a u najgorem slučaju radi se o prevari i ovo je tek početak sličnih zahtjeva.

U raspravu se uključila i treća korisnica, koja je opisala vlastito iskustvo: od nedavno se viđa s muškarcem koji je ostao bez posla, ali je na izlasku za svoj rođendan svejedno inzistirao da plati i nije joj dopustio da preuzme račun. Čak joj je rekao da bi razumio ako više ne želi izlaziti s njim, a ona mu je odgovorila da se teška razdoblja događaju svima. Poanta njezine priče bila je jasna: posudba novca tako rano, bez obzira na iznos, za nju je golema crvena zastava.

Na kraju je autorica objave otkrila da je odlučila ne ići na novi spoj s muškarcem. Zahvalila je komentatorima što su joj 'pomogli da dođe pameti'. Zaključila je da je tih šezdesetak dolara bila 'mala cijena' da vidi s kim ima posla. Usput je dodala i još jedan detalj koji joj je naknadno zazvučao alarmantno: 'love bombing' je, kaže, bio izvan svake pameti, a na spojevima je ona sve plaćala jer je on već na polovici mjeseca bio bez novca.