Dnevni horoskop: Počinje sezona Jarca, danas je dan velikih odluka i preobrazbe
Ulaskom Sunca u znak Jarca na dan zimskog solsticija, astrološka klima postaje ozbiljnija i fokusiranija. Iza sebe ostavljamo optimizam Strijelca i ulazimo u razdoblje koje favorizira strukturu, odgovornost i postavljanje dugoročnih ciljeva. Ovu energiju dodatno pojačava Mars, planet akcije, koji se također nalazi u Jarcu, budeći u nama želju za uspjehom i izdržljivost da prevladamo prepreke.
Današnji emocionalni ton oblikuje Mjesec u inovativnom Vodenjaku, koji se susreće s moćnim Plutonom, planetom duboke transformacije. Ova konstelacija potiče nas da se ne bojimo radikalnih promjena i oslobađanja od starih obrazaca koji nas sputavaju. Dan je idealan za donošenje važnih odluka, gdje se prizemljena strategija Jarca susreće s vizionarskom snagom Vodenjaka.