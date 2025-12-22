Bolje nego na adventu: Ovaj premaz od dva sastojka je tajni trik za savršene kobasice

Kobasice su nezaobilazan dio mnogih adventskih sajmova i blagdanskih stolova, omiljene zbog svog bogatog okusa i jednostavne pripreme. Tijekom prosinca često ih nalazimo na štandovima uz kuhano vino i pečene delicije, a njihova popularnost ne jenjava. Od klasičnih svinjskih do raznih začinjenih i dimljenih varijanti, kobasice su jedna od najtraženijih blagdanskih poslastica. Kada su dani kratki, a zrak oštar, tada je obilna večera s kobasicama jedno je od najugodnijih jela koje možete pojesti.

Sočne kobasice uparene s baršunastim pire krumpirom i obiljem umaka stvaraju nenadmašan trio. Ipak, postoji jednostavan trik da svoj obrok podignete na višu razinu, a jednostavan premaz će dramatično promijeniti njihov okus. To uključuje jednostavnu vruću glazuru od meda koja zahtijeva samo dva sastojka, a koju premažete na svoje kobasice prije nego što ih stavite u pećnicu, piše Daily Express. Ukusni recept podijelila je ljubiteljica hrane i stručnjakinja za fitness Lauren Nichole na TikToku, a video je sakupio više od 700 tisuća pregleda. U kombinaciji s umakom od luka i svilenkastim pire krumpirom, ovo postaje ultimativna hrana za hladno vrijeme.

Potrebno vam je: dvije kobasice, 200 grama krumpira, 5 grama meda, 75 mililitara instant umaka, 5 grama maslaca, kap bademovog mlijeka, crveni luk, sol, papar i chilli pahuljice. Pomiješajte med i chilli pahuljice, a zatim premažite kobasice ovom smjesom prije pečenja u pećnici na 180 stupnjeva oko pola sata. Narežite krumpir na komade i kuhajte ga u slanoj vodi dok potpuno ne omekša, što bi trebalo trajati oko 20 minuta.

U međuvremenu, tanko narežite luk i pustite da se karamelizira u vrućoj tavi s obilnim prstohvatom soli na laganoj vatri, otprilike onoliko dugo koliko se krumpir kuha. Nakon što je gotov, ulijte umak u tavu s lukom i miješajte dok se sve dobro ne sjedini. Ocijedite krumpir, dodajte komadić maslaca, malo mlijeka i začinite solju i paprom, a zatim zgnječite dok ne postignete kremastu konzistenciju. Poslužite sve na tanjur i prelijte umakom.

#highprotein #healthy #highproteinrecipes #comfortfood #comfortmeal #hothoney #sausageandmash #autumn #autumncooking #fitness #weightloss ♬ original sound - gilmoregirlstok @laurennicholefitness.x hot honey glazed sausages & mash w/ onion gravy 🍯 393 calories • 25g protein • 53g carbs • 8g fat Ingredients: 2 low fat sausages (I used Aldi’s) 200g potatoes 5g honey 75ml gravy 5g light butter Splash of almond milk Red onion Salt, pepper Chilli flakes 1. Mix honey & chilli flakes together and coat your sausages in it before cooking in the oven at 180 degrees for 30-35 mins. 2. Slice potatoes into chunks and boil in salted water, I leave the skin on for nutritional benefits. If you’re serving with broccoli chop and add that to a pan to cook. 3. Slice onions and caramelise in a hot pan with lots of salt on a low heat for roughly the same time as the potatoes boil. Once cooked prepare gravy and add into the pan to add flavour - I added some broth to. 4. Drain potatoes, add butter, milk & lots of salt & pepper, mash until smooth & creamy. 5. Once everything’s cooked plate it up and smother in your onion gravy & enjoy! 😋 the ultimate autumn comfort meal levelled up 🤗 the sweet & spice from the honey glaze was unreallll, added a little bit of something to a super simple meal & made it even better !! #healthyrecipes

Mnogi su korisnici ostalo oduševljeni receptom. "Ovo je savršen zimski obrok", napisala je jedna osoba. "Dodajte smeđi šećer i senf u med! Vjerujte mi!", savjetovala je druga.