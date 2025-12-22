Mokri razbojnici iz filma 'Sam u kući' pravo su medicinsko čudo

Zloglasni provalnici iz božićnog filmskog klasika 'Sam u kući' uistinu su – čudo medicine, tvrdi liječnik i anatom. Adam Taylor, profesor anatomije na Sveučilištu Lancaster, Mokre razbojnike naziva „medicinskim nemogućnostima“ zbog njihove sposobnosti da prežive niz brutalnih napada bez ikakvih trajnih posljedica.

U stvarnom svijetu, zamke koje postavlja Kevin McCallister (kojeg glumi Macaulay Culkin) uzrokovale bi katastrofalne ozljede vrata, hernijaciju mozga, komu i smrt. No činjenica da se dvojica negativaca – Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern) – nakon svega jednostavno ustaju i nastavljaju dalje „bez trajnih ozljeda“ potpuno je izvan granica realnosti. - Ukratko, Harry i Marv su hodajuće medicinske nemogućnosti. Čak i kad bi izvana izgledali dobro, unutarnja oštećenja bila bi razorna - piše profesor Taylor u novom tekstu za portal The Conversation, prenosi Daily Mail.

Prva dva filma iz serijala Sam u kući smatraju se među najtoplijim blagdanskim filmovima svih vremena – unatoč činjenici da sadrže niz scena izrazito nasilnih ozljeda. Harry i Marv preživljavaju udarce kantama s bojom, ciglama koje padaju s visine, eksplozije zahodskih školjki, strujne udare, zapaljene kvake i Kevinov improvizirani bacač plamena.

U filmovima su elektrošokirani, zgnječeni policom punom limenki s bojom, bačeni na krov automobila i opečeni do teških opeklina. Posebno šokantna scena u drugom dijelu prikazuje Marva kako ga Kevin četiri puta pogodi ciglama u glavu, bačenima s krova zgrade. Umjesto gubitka svijesti, Marv se migolji po tlu i ispušta visoke zvukove prije nego što se ponovno podigne.

Prema Tayloru, takvi napadi „uključuju razine sile koje bi u stvarnom životu bile pogubne“ i „nisu nešto što ljudsko tijelo može tek tako podnijeti“. Kao primjer navodi zamku u kojoj Marva u glavu pogađa vreća cementa teška oko 45 kilograma.

- Grubi izračun sile pri udaru takve vreće u glavu upućuje na trenutačnu smrtonosnu ozljedu. Vrat jednostavno ne može apsorbirati toliku silu - objašnjava profesor. Takvi udarci mogu dovesti i do hernijacije mozga – stanja u kojem natečeno moždano tkivo biva potisnuto u prostore gdje ne pripada, što može pritisnuti centre za disanje i kretanje te često završava komom ili smrću.

Ozljede glave nisu jedini problem. Mnoge Kevinove zamke uzrokuju „ogroman stres na prsni koš i velike krvne žile“. Pad s visine, zgnječenje teškim predmetima ili snažni udarci u torzo mogu izazvati teške unutarnje ozljede, kakve se inače viđaju u teškim prometnim nesrećama. U ekstremnim slučajevima može doći do puknuća aorte – glavne arterije u tijelu – što je gotovo uvijek smrtonosno.

Posebno su opasne i ubodne ozljede, poput čavla zabijenog u Marvovo stopalo, koje mogu oštetiti živce i meka tkiva, uzrokovati prijelome te dovesti do ozbiljnih infekcija, uključujući tetanus.

Drugi film, Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku, prema Tayloru je još više sadistički, osobito u scenama elektrošoka. Kada Marv zgrabi slavine spojene na aparat za elektrolučno zavarivanje, izložen je snažnoj električnoj struji koja uzrokuje nekontrolirane kontrakcije mišića. Prikaz njegovog kostura, dodaje stručnjak, čisti je crtić – struja ne čini kostur vidljivim jer ne emitira rendgensko zračenje.

Zaključno, preživljavanje Kevinovih blagdanskih zamki zahtijevalo bi „izvanrednu sreću, trenutačnu hitnu medicinsku pomoć i mjesece rehabilitacije“. - Možda upravo te nevidljive ozljede objašnjavaju zašto se Mokri razbojnici nikada nisu vratili u još jednom nastavku - ironično zaključuje profesor Taylor.