Volite spavati uz ventilator ili klimu? Činite loše svom zdravlju, kažu stručnjaci

Mark Reddick, jedan od autora stranice The Sleep Advisor kaže da ventilator može uzrokovati brojne alergije, a spavanje uz isti također je loše za one koji pate od astme, prenosi The Sun.



"Mnogim ljudima ventilator, pogotovo onaj na stropu, pomaže zaspati tijekom vrućina. To nikako nije dobro, može uzrokovati astmu, alergije i isušiti oči. Također, oni raspršuju prašinu po čitavoj prostoriji."

Koliko Hrvati piju kave saznajte u videu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako se ventilator vrti, prašina i pelud dolaze do sinusa. Ako ste alergičar i astmatičar, to može dovesti do ozbiljnih problema.



Mark savjetuje da ljudi redovito čiste ventilatore i klime prije nego ih koriste, a kao još jednu lošu stranu navodi suhu kožu. "Kada taj zrak dugo i često puše po vama, koža se suši. Losioni i kreme će pomoći, ali ne dugotrajno", objasnio je.



Umjesto klime i ventilatora, stručnjaci savjetuju da vrućinu smanjite reflektivnim navlakama za prozore. "Ako ih nemate, navucite zavjese, ali neke u boji jer tamne će samo privući toplinu. Tuširajte se u hladnoj vodi i hidratizirajte hladnim napitcima kao što su voda ili voćni sok. Izbjegavajte alkohol, kofein i pića s velikim udjelom šećera."