Iz Hrvatske do Benina: Priča o ženama koje su reagirale

Početak godine uvijek nas na trenutak uspori. U toj tišini novih početaka, daleko od velikih planova i odluka, dobro je čuti kako je nastala jedna mala, ali važna priča. Samo iz potrebe da se reagira.

Humanitarka Josipa Galić, krajem prošle godine javila se poduzetnici Vanji Horvat kako bi je obavijestila da se ponovno sprema u Benin – zemlju u kojoj hrvatske misionarke godinama brinu o djeci u dva sirotišta i omogućuju školovanje za dvjestotinjak mališana, oslanjajući se na donacije i podršku dobrih ljudi.

Foto: Privatni album

Razgovor je bio jednostavan. O djeci, o svakodnevnim izazovima i o zdravstvenim problemima koji ondje nisu iznimka, nego pravilo. Vanja Horvat odlučila je donirati Zeo prirodnu kozmetiku i ostale proizvode na bazi minerala zeolita, kao odgovor na stvarne potrebe te djece.

U praksi, ta je pomoć bila vrlo konkretna. Djeca u sirotištima često imaju kronične infekcije kože, ranice koje teško zacjeljuju te ozbiljne probleme s vlasištem, zbog kojih dolazi do gubitka kose. U uvjetima visoke vlage, prašine i ograničenog pristupa osnovnoj njezi, takvi se problemi lako pogoršavaju.

Foto: Privatni album

Proizvodi koje je Vanja donirala korišteni su u svakodnevnoj njezi za smirivanje nadražene kože, čišćenje i zaštitu vlasišta. Kod dijela djece, vrlo brzo primijećeno je smanjenje upala, lakše zacjeljivanje kože te postupan ponovni rast kose, što je imalo i snažan psihološki učinak. Ne samo zbog izgleda, nego zbog osjećaja da se njihovo stanje može poboljšati.

U toj zajednici, pomoć se nije mjerila kroz vrijednost, nego promjenama koje su se vidjele i osjećale iz dana u dan.

Foto: Privatni album

Na kraju, ova priča ne završava u Beninu. Ona se vraća nama.

Ne traži velike odluke ni posebne okolnosti. Ponekad je dovoljno pitati, reagirati ili pomoći onako kako znamo i možemo – donacijom, podrškom ljudima koji već rade na terenu ili jednostavno dijeljenjem priča koje podsjećaju da solidarnost još postoji.

Ako svatko od nas u novu godinu uđe s jednom takvom odlukom, svijet se možda neće promijeniti odjednom, ali će za nekoga biti osjetno bolji.