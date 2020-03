Ne idete na spavanje uvijek u isto vrijeme? Imate veće šanse za razvijanje srčanih bolesti

Daily Mail prenosi novo istraživanje koje pokazuje da osobe starije od 45 koje nemaju raspored spavanja mogu oboljeti od srčanih bolesti. Rezultati objavljeni u Jorunal of the American College of Cardiology otkrili su da uz fizičku aktivnost i zdravu prehranu, odlazak na spavanje uvijek u isto vrijeme sprečava razvijanje raznih bolesti.

Pet godina promatrali su skoro 2000 muškaraca i žena u dobi od 45 do 84 godine. 38 posto njih bili su bijelci, 28 posto Afroamerikanci, 22 posto latino, a 12 posto Kinezi. Na ruku su im stavili uređaj koji je pratio njihov ritam spavanja, a tijekom pet godina njih 111 je dobilo srčani udar i preminulo od raznih srčanih bolesti. To su oni koji nisu imali dobar niti stalan ritam spavanja.



Dr. Tiany Huang kaže: "Nadamo se da će ovo naše istraživanje podići svijest o tome koliko je bitno dobro i kvalitetno spavati zbog svog zdravlja."



Još jedna bitna činjenica je kako ritam spavanja različito utječe na rasu ljudi. Naime, Afroamerikanci više pate od srčanih bolesti uzokovanih lošim snom od bijelaca.



Prethodna istraživanja pokazala su da loš ritam spavanja mijenja razinu šećera u krvi, povećava kolesterol i usporava metabolizam.