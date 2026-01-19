Maštate li o seksu u javnosti? Donosimo 5 savjeta kako vas neće uhvatiti!

Bez obzira koliko vam je zabavno u spavaćoj sobi, svaki par barem je jednom razmislio o seksu u javnosti, naravno, a da vas ne uhvate! Postoji nešto nevjerojatno uzbudljivo u riziku koji takav seks nosi, a ako ste dovoljno hrabri za okušati se, ovo su savjeti koje morate pročitati, piše Askmen.com.

1. U parkiranom automobilu: Ako niste dovoljno hrabri za javno parkiralište, ali vas želja za neuobičajenim mjestom neopisivo intrigira, možete pokušati s parkiranom automobilom - u garaži. Dr. Roudabeh Rahbar, psiholog iz južne Kalifornije, parovima će ovu opciju rado predložiti jer je 'rizik bez rizika', a uvodi novinu u rutinu.

2. U apartmanu ili hotelu (s otvorenim prozorima): Tehnički, niste 'vani', ali otvoren prozor definitivno dodaje dozu opasnosti jer sada je vaša intima itekako izložena. Ako vam je takav 'lak pogled' na 'stvar' previše za početak, prozor lako možete - jednostavno zatvoriti.

3. U toaletu restorana/kluba: Ključna stvar je: priprema i samo priprema. Ako ne želite da vas uhvate u toaletu vašeg omiljenog restorana, kafića ili kluba najbolje je otići kad su gužve kako ne bi morali biti pretihi, i naravno, biti pripremljeni tako što će se odjeća na vama biti lako skidljiva.

4. U kino dvorani: Za razliku od kluba ili restorana, za seks u kino dvorani izaberite što manje posjećen film gdje gotovo da i nema ljudi. Glasni blockbusteri su apsolutno preporučljivi, a dodatni savjet je da ponesete dekicu na koju ćete leći kako vam leđa ne bi bila prepuna kokica.

5. U 'parkiću' preko noći: Ovo je najrizičnije od svih mjesta i ako idete na mjesto koje je osvijetljeno i prepuno ljudi radije odustanite od dovođenja u opasnost. Ipak, ako ste jako hrabri, ne zaboraviti kako je mrak vaš prijatelj, kao i zabačeno i još mračnije mjesto.