Razočarani kupci: Što se dogodilo s McDonalds`ovom pitom od jabuka?

Mnogima omiljen desert u lancu brze hrane McDonald`s, pita od jabuka, nije što je bila.

Barem ne u SAD-u gdje je poznati lanac odlučio promijeniti recept, izbaciti neke sastojke i umjesto da pitu prže u dubokom ulju, odlučili su je - peći.

Naizgled mala promjena u pripremi omiljenog recepta, kupce je ostavila bez uživanja u zalogajima hrskave korice, koju su u kombinaciji s punjenjem od jabuke, činili savršenu kombinaciju za nepce mnogih sladokusaca.

Nije trebalo puno da se društvenim mrežama proširi nezadovoljstvo.

⁦@McDonalds⁩ I don’t even know what to say!!! Where’s the green box? Where’s the apple PIE?!! The Franken-Strudel you have offered 2 nite is yet another example of big business sticking it to the common man!! You know what I’m talking about ⁦@Mazzios⁩!! #lowbudget pic.twitter.com/kON8sQMGOT