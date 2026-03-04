Stjuardesa Emiratesa otkrila skrivene strahove posade tijekom rata: 'Zaglavljeni smo, a na 10.000 metara vlada panika'

Usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku koji je prizemljio stotine letova i ostavio tisuće putnika zarobljenima diljem svijeta, jedna je stjuardesa zrakoplovne kompanije Emirates odlučila progovoriti o nevidljivoj strani krize. Naina Gill, članica kabinskog osoblja, u iskrenoj je objavi na društvenim mrežama otkrila s kakvim se pritiskom i strahovima suočavaju ona i njezini kolege dok naizgled mirno obavljaju svoje dužnosti. "Iza svake uniforme kuca ljudsko srce. Na dužnost stupamo sa snagom, unatoč neizvjesnosti", napisala je Gill, dajući glas tisućama zaposlenika u zrakoplovnoj industriji čiji se životi i planovi urušavaju jednako brzo kao i redovi letenja. Njezine riječi dolaze u trenutku dok se jedna od najprometnijih zračnih regija svijeta pretvara u zonu visokog rizika, nakon što je američki predsjednik Donald Trump potvrdio vojnu suradnju s Izraelom usmjerenu protiv iranskog režima.

Gill je detaljno opisala stvarnost koja se odvija iza profesionalnog osmijeha osoblja. Kada se zbog rata zatvori zračni prostor, letovi se otkazuju "unutar nekoliko sekundi", a mjeseci pedantnog planiranja i rasporeda nestaju u trenu. Jedan od najvećih, a rijetko spominjanih strahova jest da osoblje ostane zaglavljeno u stranim zemljama, bez ikakve predodžbe o tome kada će se moći vratiti kući. "Neki od mojih prijatelja doslovno su zaglavljeni u različitim državama upravo sada, čekajući da se zračni prostor ponovno otvori. Nema jasnog vremenskog okvira. Ne znate hoćete li putovati sutra ili za deset dana", pojasnila je Gill, naglašavajući osjećaj bespomoćnosti koji vlada među posadama.

Pritisak se ne osjeća samo na tlu, već i na više od deset tisuća metara visine. Gill je opisala koktel emocija s kojim se posada mora nositi: "Strah na deset tisuća metara, panika putnika, panika obitelji, a mi se i dalje moramo smiješiti i ostati smireni". Svako zatvaranje zračnog prostora prisiljava zrakoplove na duže, zaobilazne rute, što izravno utječe na radne uvjete. "Ono što je bio let od osam sati postaje let od dvanaest sati. Iscrpljenost raste", navodi. Uz fizički napor, tu je i ogroman emocionalni teret. "Stalno vam stižu poruke od obitelji: 'Jesi li na sigurnom? Gdje si sada?', ali vi ste i dalje u uniformi. I dalje radite", zaključuje Gill u svojoj objavi koja je privukla veliku pozornost.

Ono što je Naina Gill opisala iz osobne perspektive, stručnjaci za zrakoplovstvo potvrđuju kao globalni logistički košmar. Zračni prostor Bliskog istoka funkcionira kao "most visokog kapaciteta" koji povezuje Europu, Aziju i Afriku. Njegovim zatvaranjem nastaje, kako analitičari slikovito kažu, "rupa na nebu" koja pokreće domino-efekt diljem svijeta. Zrakoplovi i posade ostaju zarobljeni na krivim lokacijama, stvarajući poremećaje koji se osjećaju i na letovima koji nemaju izravne veze s kriznim područjem. Zrakoplov koji je prema rasporedu trebao biti u Singapuru sada je prizemljen u Londonu, a posada koja ga je trebala preuzeti čeka u Dubaiju, stvarajući lančanu reakciju otkazivanja i kašnjenja.

Globalni domino-efekt

Preusmjeravanje letova daleko je složenije nego što se čini. Zrakoplovne kompanije ne mogu jednostavno letjeti "gdje god žele", objašnjava Tony Stanton, konzultant u tvrtki Strategic Air. Za prelet preko svake države potrebna je dozvola, a rute se moraju kretati isključivo unutar otvorenog i kontroliranog zračnog prostora. To znači da se u kriznim situacijama promet preusmjerava na znatno uže koridore koji brzo postaju preopterećeni, što dovodi do dodatnih kašnjenja. Sve to drastično povećava operativne troškove. Duži letovi troše značajno više goriva, a ponekad zahtijevaju i dodatne članove posade ili čak neplanirana slijetanja radi nadopune goriva. Iako su kompanije osigurane od ratnog rizika, osiguravatelji u ovakvim situacijama podižu premije, a ti se troškovi, ako kriza potraje, na kraju prelijevaju na cijene zrakoplovnih karata za putnike.

Ljudski danak usred kaosa

Dok se kompanije bore s logističkim i financijskim posljedicama, njihovi zaposlenici suočavaju se s ljudskim dankom krize. Svjedočanstvo Naine Gill nije jedino. Njezina kolegica iz druge kompanije, Sarah Goodwin, koja radi za Virgin Australia, javila se putem TikToka iz Dohe, gdje je ostala zaglavljena. Situaciju je nazvala "najluđom u svom životu", dodavši: "Nikada, baš nikada u životu nisam mislila da ću se naći u situaciji u kojoj mogu čuti projektile". Prioritet kompanija u takvim trenucima je sigurnost osoblja. Aktivira se rezervna posada, prizemljuju se zrakoplovi i otkazuju letovi kako bi se "resetirao" cijeli sustav, a zaglavljeni zaposlenici smještaju se u hotele dok se situacija ne smiri. No, za one koji su na prvoj crti, osjećaj neizvjesnosti i straha ostaje duboko osoban, daleko od korporativnih priopćenja i operativnih planova.

Ograničeni letovi i neizvjesna budućnost

Kao odgovor na krizu, zrakoplovni divovi poput Emiratesa i Etihada prvo su obustavili većinu letova, a zatim najavili "ograničeno ponovno pokretanje operacija". U službenom priopćenju, Emirates je zamolio putnike da ne dolaze u zračnu luku osim ako nisu izravno kontaktirani. "Prioritet dajemo putnicima s ranijim rezervacijama, a oni koji su preusmjereni na ove ograničene letove bit će izravno obaviješteni", stoji u izjavi, uz napomenu da sigurnost putnika i posade ostaje njihov najviši prioritet. Međutim, potpuni povratak u normalu ne ovisi o zrakoplovnim kompanijama, već o geopolitičkoj situaciji. Dok god prijetnja postoji, zračni prostor ostat će zatvoren ili visoko rizičan, a posade poput Naine Gill i putnici diljem svijeta ostat će taoci neizvjesnosti, čekajući da se "rupa na nebu" napokon zatvori.