Iran traži spas preko treće zemlje, žele kraj rata? Cure detalji tajnog poziva usred kaosa

Obavještajci iz Ministarstva obavještajnih službi pokušali su indirektno stupiti u kontakt s CIA-om preko treće zemlje, nudeći razgovore o uvjetima za okončanje sukoba, piše New York Times. Ponuda, koja je dana putem obavještajne agencije druge zemlje, postavlja ključna pitanja o tome mogu li iranski dužnosnici postići sporazum o prekidu vatre s teheranskom vladom u kaosu dok njezine čelnike metodično napada izraelski napadi. Ponudu su, pod uvjetom anonimnosti, za The New York Times opisali bliskoistočni dužnosnici i dužnosnici jedne zapadne zemlje. Bijela kuća i iranski dužnosnici nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. CIA je odbila komentirati. Izraelski dužnosnici, koji žele višetjednom kampanjom nanijeti maksimalnu štetu iranskim vojnim sposobnostima i možda uzrokovati kolaps iranske vlade, pozvali su Sjedinjene Države da ignoriraju taj pristup. Zasad se ponuda u Washingtonu ne smatra ozbiljnom.

Napadi su započeli u subotu, 28. veljače, s preciznim udarom na Khameneijevu rezidenciju u Teheranu, gdje je CIA pratila njegove kretnje mjesecima. Obavještajni podaci proslijeđeni su Izraelu, koji je izveo udar i ubio vrhovnog vođu te nekoliko visokih dužnosnika, prema pisanju medija. Dan kasnije, Izrael je pogodio kompleks gdje su se iranski klerici sastajali kako bi odabrali nasljednika.

Trump je u razgovoru za New York Times kazao da bi najgori scenarij bio da novi vođa bude "isto tako loš" kao Khamenei, te spomenuo model Venezuele gdje bi preživjeli iranski lideri zadržali ekonomsku i političku moć u zamjenu za odricanje od balističkih raketa, nuklearnog programa i podrške grupama poput Hezbollaha. U utorak je na društvenim mrežama proglasio da je "prekasno za razgovore", nazvavši iranske lidere "radikalnim luđacima" i "mentalno bolesnima".

CIA je izradila procjene scenarija za iransko vodstvo nakon napada, ali s niskim stupnjem pouzdanosti zbog neizvjesnosti. Američki dužnosnici skeptični su prema brzom rješenju, a fokus je na mogućnosti da članovi Islamske revolucionarne garde (IRGC) preuzmu veći utjecaj. Oni kontroliraju veliki dio ekonomije. Međutim, Izraelci inzistiraju na produženoj kampanji kako bi maksimalno oslabili iransku vojsku i možda doveli do kolapsa režima, suprotstavljajući se ideji "venezuelanskog rješenja".

Trump je u početku pozvao Irance na ustanak. Stručnjaci poput Stevena A. Cooka iz Council on Foreign Relations upozoravaju na napetosti između SAD-a i Izraela oko ciljeva rata. Rosemary Kelanic iz Defense Priorities ističe nisku vjerojatnost da će se pojaviti liberalna demokracija, a povijest pokazuje da je "potraga za umjerenim Iranom" trajala desetljećima bez uspjeha.

Iranski kontakt dolazi u trenutku kada je režim u kaosu, s mnogim liderima eliminiranim. Ako se pregovori ne ostvare, sukob može dovesti do daljnje fragmentacije, posebno među etničkim manjinama poput Kurda, što bi moglo izazvati građanski rat sličan kao onaj u Libiji. Trumpova administracija ostaje skeptična prema brzom prekidu vatre, dok se Iran suočava s iscrpljenim arsenalom, ali upornim odmazdama.