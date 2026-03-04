Naši Portali
uf...

Sobarica ušla u sobu i zatekla prizor iz horora: 'Tko normalan ovo radi u hotelu?'

Autor
Ana Hajduk
04.03.2026.
u 12:30

Ono što gosti često ne znaju jest da ovakav nered može rezultirati ozbiljnim financijskim posljedicama.

Hotelska sobarica pod korisničkim imenom "Clokkers" podijelila je na Redditu prizor koji ju je dočekao u jednoj od soba, a koji je brzo postao viralan. Fotografije prikazuju kupaonicu, posebice kadu i zavjesu za tuš, prekrivenu jarko ružičastim mrljama od boje za kosu. "Ja sam sobarica u hotelu, imam trideset minuta za čišćenje svake sobe. Samo za ovu kadu trebalo mi je više od sat vremena ribanja s izbjeljivačem i spužvom. Tko boja kosu u hotelu?", napisala je u objavi koja je prikupila preko 25 tisuća glasova i gotovo dvije tisuće komentara.

Zajednica na Redditu odmah je reagirala, a komentari su se kretali od bijesa i suosjećanja do duhovitih teorija i praktičnih savjeta. Mnogi su nagađali o identitetu i motivima gosta, a najpopularnija teorija bila je ona inspirirana filmovima. "Sudeći po filmovima, to radi netko tko je u bijegu pred zakonom", napisao je jedan korisni. Drugi su se nadovezali šalama poput "O, netko je u bijegu!" i "Ovo je kao iz filma 'Nestala'", sugerirajući da je gost drastično mijenjao izgled kako bi izbjegao vlasti.

Foto: Reddit

Ipak, mnogi su ponudili i ciničnije, ali vjerojatno točnije objašnjenje. "Tko boja kosu u hotelu? Netko tko ne želi provesti sat vremena ribajući kod kuće", glasio je jedan od komentara s najviše odobravanja. Ova bezobzirnost prema tuđem radu razljutila je mnoge, posebice one s iskustvom u uslužnim djelatnostima. "Ljudi zaboravljaju da postoji stvarna osoba koja mora ribati taj nered daleko duže nego što je trebalo da se on napravi", izrazio je frustraciju jedan korisnik.

Skupi troškovi i skrivene naknade

Ono što gosti često ne znaju jest da ovakav nered može rezultirati ozbiljnim financijskim posljedicama. Jedan je korisnik podijelio kako je u hotelu vidio natpis s kaznom od 500 € za bojenje kose u sobi. Hotelski stručnjaci potvrđuju da takve klauzule postaju sve češće. Problem je u tome što moderne hotelske kade često nisu izrađene od otpornog porculana, već od akrila ili stakloplastike. Ovi materijali su porozni, a boja za kosu može se trajno vezati za površinu, zahtijevajući profesionalno obnavljanje koje hotel može koštati i do tisuću eura.

Taj se trošak, zajedno s cijenom uništenih ručnika, posteljine i izgubljenog prihoda jer se soba ne može iznajmiti, na kraju prebacuje na gosta. "Recite recepciji i teretit će karticu gosta. Mi plaćamo sobaricama više za 'problematične sobe'", savjetovao je autorici objave član obitelji koja posjeduje hotele.

Foto: Reddit

Rasprava o metodama čišćenja i uvjetima rada

Rasprava se proširila i na savjete za čišćenje. Neki su korisnici, koji su i sami imali nezgode s bojom za kosu, preporučili proizvode poput izopropilnog alkohola ili paste za zube. Međutim, profesionalci upozoravaju da neka sredstva, poput popularnih "magičnih spužvi", mogu biti abrazivna i oštetiti završni sloj kade, čineći je još podložnijom mrljama u budućnosti. Zanimljivo je da su neki istaknuli kako do ovakvog nereda ne mora doći samim bojenjem, već i prvim pranjem svježe obojene kose, jer jarke boje poput crvene i ružičaste intenzivno puštaju boju.

Na kraju, mnogi su komentatori istaknuli ono što su nazvali "pravom iritantnom stvari" u cijeloj priči: činjenicu da sobarica ima samo trideset minuta za čišćenje cijele sobe. Ova vremenska stiska baca svjetlo na teške uvjete rada s kojima se suočavaju zaposlenici u uslužnoj industriji, gdje jedan nemaran gost može poremetiti čitav radni dan i stvoriti ogroman pritisak. Kako je jedan korisnik zaključio: "Iskreno suosjećam s tobom, kao jedna sobarica s drugom."
