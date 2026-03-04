Zamijenila IT ured atletskom stazom: Dora je preselila u Knin i počela živjeti svoj san

U vrijeme kada su mnogi tijekom pandemije tražili stabilnost i sigurnost, Dora Mlinarić napravila je upravo suprotno. Napustila je Zagreb i siguran IT sektor te zajedno s partnerom Mihovilom preselila u njegov rodni Knin. Nisu imali jasan poslovni plan, čak nisu planirali ondje ostati za stalno, ali otvorila se prilika da Mihovil dobije poslovnu ponudu i život im je krenuo u posve novom smjeru.

“U tom trenutku preseljenje u Knin uopće nije bilo u planu. Dolaskom korone i lockdowna Mihovil i ja živjeli smo u različitim županijama i nismo se mogli normalno viđati. Zato smo odlučili na nekoliko tjedana otići u njegov rodni grad, u obiteljsku kuću u Kninu, dok se situacija malo ne smiri. Tamo se on u međuvremenu javio na oglas za posao i dobio priliku raditi u struci u turističkoj agenciji. Tek tada smo počeli ozbiljno razmišljati o ostanku i odlučili u nekoliko minuta da ćemo se preseliti”, prisjeća se 31-godišnja Dora Mlinarić, suosnivačica Atletskog kluba Knin, osnivačica fitness centra, suorganizatorica Krčić Traila i suvlasnica turističke agencije Knin Outdoor.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Iako su u Knin došli s idejom da ostanu kratko, prema Dorinim riječima, oboje su ubrzo shvatili koje su prednosti života u manjoj sredini. Odjednom su imali vrijeme, prostor i mir koji u velikom gradu često nedostaju, a blizina prirode, sporiji ritam života i jednostavnija svakodnevica počeli su ih sve više privlačiti.

“U Zagrebu je život vrlo dinamičan, ali često i ubrzan do te mjere da nemaš osjećaj da zaista živiš, nego samo izvršavaš obaveze. U Kninu smo prvi put osjetili da dan može imati drugačiji tempo – nakon posla možeš otići na stazu, u prirodu ili, jednostavno, provesti vrijeme s ljudima bez planiranja tjednima unaprijed”, kaže Dora Mlinarić.

I tako su Dora i Mihovil donijeli odluku koja im je promijenila život i životne profesije. Ostali su u Kninu i počeli se ugrađivati u lokalnu zajednicu.



U sportu od malih nogu

Iako danas svoju svakodnevicu veže uz sport, njezin je profesionalni put započeo u potpuno drukčijem smjeru. Odmalena je, naime, živjela između dva svijeta, uživala je u sportu, ali su je iznimno zanimali kompjutori i programiranje.

Foto: Ustupljena fotografija

“Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu bio moj prvi i potpuno logičan izbor. U tom trenutku sam se stvarno vidjela u toj branši, i to mi je bio cilj kojem sam godinama težila. Upisala sam FER, završila računalno inženjerstvo i zaposlila se u IT sektoru. Bio je to stabilan i siguran put i sve je izgledalo onako kako sam planirala”, kaže Dora.

Međutim, kroz studij i kasnije kroz rad počela je shvaćati da joj nedostaju dinamika, kretanje i rad s ljudima. Kako je i dalje trenirala i aktivno se natjecala, kroz treninge i rad s drugima shvatila je da je to ispunjava na potpuno drugačiji način. Stoga, Dora je odlučila upisati Kineziološki fakultet u Splitu, koji je i završila i tako svoje znanje o sportu, kretanju i ljudskom tijelu podigla na jednu višu razinu.



Presudila je blizina atletske staze

Nakon što su doselili u Knin, Dora je još neko vrijeme radila svoj programerski posao od kuće. Kako nam priča, promjena profesije dogodila se posve spontano, a u šali kaže da ju je “kupila atletska staza” koja je bila samo nekoliko minuta hoda udaljena od kuće u kojoj su živjeli i na kojoj je svakodnevno trenirala.

“Iako nismo došli u Knin s razrađenim planom, već neko vrijeme nam se motala ideja o vlastitom atletskom klubu. Dolazak nam je dao priliku da tu ideju počnemo ozbiljnije razmatrati jer smo shvatili da ovdje možemo graditi nešto svoje i dugoročno”, objašnjava Dora i dodaje kako su upravo u Kninu vidjeli prostor za razvoj sportskih i rekreativnih sadržaja, ali i aktivnog turizma.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Tako su krajem 2021. godine Dora i Mihovil osnovali Atletski klub Knin, a počeci su bili skromni – nekoliko entuzijasta, treninzi i velika želja da se u gradu potakne kultura kretanja. Prva aktivnost koju su pokrenuli bila je škola trčanja za odrasle, a kako su se ljudi počeli okupljati, trenirati, tako se počela stvarati mala sportska zajednica.

“Tek kasnije smo krenuli raditi s djecom te postupno razvijali dječju atletiku”, kaže trenerica Dora te s ponosom dodaje kako danas klub okuplja oko 150 djece kroz atletsku školu i vrtićke skupine, a u radu sudjeluje tim od četiri trenera. “Pružamo priliku svakom djetetu, ne radimo selekciju i nije potrebno biti talentiran da bi netko trenirao kod nas. Djeca koja se žele baviti atletikom rekreativno jednako su dobrodošla, kao i ona koja žele ozbiljnije trenirati. Na natjecanja vodimo svu djecu, ne samo najuspješnije. Cilj nam nije samo rezultat nego iskustvo kao što su putovanja, druženja i uspomene koje djeca nose sa sobom. Važno nam je da se svako dijete osjeća prihvaćeno i sigurno u sportu”, naglašava Mlinarić.

Osim rada u Klubu, Dora vodi i grupne te individualne treninge za žene, a radi s polaznicama različitih godina i sposobnosti. “Na grupnim treninzima najmlađa polaznica ima 16, a najstarija 73 godine. Svakom treningu pristupam individualno, prilagođavam tempo i vježbe ovisno o fizičkoj spremi, godinama, eventualnim bolestima ili ozljedama. Upravo me taj rad posebno veseli jer često svjedočim trenucima kada žene ostvare nešto za što su bile uvjerene da ne mogu. To su mi možda i najveće pobjede”, priznaje Dora.

Foto: Ustupljena fotografija



Sport i turizam kao nova perspektiva grada

S vremenom, Dora i Mihovil svoju su sportsku priču povezali s razvojem aktivnog turizma. Pokrenuli su agenciju Knin Outdoor i počeli organizirati ture i izlete koji spajaju rekreaciju i prirodu, a posebna atrakcija je Krčić Trail, kojem se uskoro bliži i njegovo četvrto izdanje.

“Knin je idealan za aktivni turizam, kroz njega teče čak sedam rijeka, a okružen je s devet planina. Na relativno malom području moguće je planinariti, trčati, veslati i istraživati prirodu tijekom cijele godine. Upravo ta raznolikost je njegova najveća vrijednost”, objašnjava Dora. Kroz svoju Agenciju Mihovil i Dora organiziraju vožnje kajakom i SUP ture, pješačke, planinarske i biciklističke izlete.

“Knin je još uvijek turistički nedovoljno poznat široj javnosti i mnogi gosti dolaze bez velikih očekivanja, a odu oduševljeni. Velik broj ljudi, primjerice, uopće ne zna za slap Krčić i ostale slapove u kanjonu Krčića niti da upravo ispod njega izvire rijeka Krka, ne znaju niti za slapove na ušću Cetine u Perućko jezero, do kojih veslamo ljeti”, otkriva Dora i dodaje kako su zbog prirodnih ljepota Knina i organizirali Krčić Trail, utrku koja je dobila i nagradu Suncokret ruralnog turizma. “Utrka je posebna po tome što se start i cilj nalaze pored 22 metra visokog slapa Krčić ispod kojeg izvire rijeka Krka. Zato ga i nazivamo utrkom s najljepšim startom i ciljem u Hrvatskoj! Krčić Trail privlači napredne trkače i trkače početnike, obitelji s djecom, planinare, nordijske hodače i ljude koji vole rekreaciju i aktivnosti na otvorenome. Nedavno smo otvorili prijave za Krčić Trail 2026. koji će se održati u subotu 18. 4. 2026.”

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL



Život po vlastitim vrijednostima

Danas Knin smatra svojim domom i ne vidi se više u velikom gradu. Posebnu vrijednost za nju ima zajednica – ljudi koji se poznaju, podržavaju i povezuju, što joj, kako objašnjava, daje osjećaj pripadnosti koji se teško stvara u velikim gradovima. Iako u poslu još ima puno izazova, Dori ne manjka motivacije za daljnji rad.

“Svaki napredak djece, svaki zadovoljan sudionik utrke i svaki gost koji iz Knina ode s pozitivnim dojmovima potvrda su da ima smisla nastaviti. Danas dnevno stotine puta čujem ‘trenerice’, dobijem dječje zagrljaje i gledam male i velike uspjehe. Taj osjećaj je presudan”, otkriva trenerica Dora Mlinarić.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Za svoj rad i doprinos razvoju sporta i zajednice Dora Mlinarić ove je godine dobila priznanje Večernjeg lista „Žene koje mijenjaju Hrvatsku“ u kategoriji Sport. Dora je krenula za ostvarenjem svoga životnog sna, a na tome putu pokrenula je niz pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj zajednici. Za takvu promjenu bila je potrebna hrabrost, ustrajnost i trud, osobine koje i jesu pokazatelji pravog sportaša.

“Ne mora sve uspjeti odmah i ne mora sve biti savršeno. Važno je dati si priliku. Često ljudi misle da prvo moraju imati hrabrost pa tek onda krenuti, a zapravo hrabrost dođe tek nakon prvog koraka”, za kraj poručuje Dora Mlinarić svima koji sanjaju nešto drugo od stvarnosti koju žive.