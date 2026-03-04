Imate problema s lisicama? Uz ovaj trik spriječit ćete ih da kopaju po vašem vrtu

Lisice su simpatične životinje koje često privlače našu pažnju, no kada se pojave u vrtovima i dvorištima, mogu izazvati probleme. Tražeći hranu i sklonište, mogu uništiti biljke, kopati po zemlji i stvarati nered, zbog čega mnogi vlasnici vrtova traže načine kako ih odvratiti, a istovremeno očuvati sigurnost životinja. Stručnjak za održavanje doma Martin Dooley iz MD Carpentry Workshopa rekao je da ove životinje mogu uzrokovati više štete nego što ljudi misle ako ih se ne kontrolira u vrtu.

"Lisice su po prirodi znatiželjne, pa će uvijek provjeravati ostave ili kutove vrta koji se čine zaštićenima. Ako počnu kopati ili gurati slab komad drveta, neće proći dugo prije nego što se suočite s labavim pločama ili oštećenim tlom oko podnožja zgrade. To je nešto što vlasnici kuća primjećuju tek kada problem već naraste. Svježe zasađene gredice, područja za kompost i podignute gredice s povrćem nose jake mirise, pa ih lisice vide kao zanimljiva mjesta za pretraživanje. Čak i jedna noć kopanja može poništiti vrijeme i novac koji su ljudi uložili u uzgoj biljaka", objasnio je Dooley. Ako se borite s kasnonoćnim posjetima lisica, postoji jedan odličan način da ih odvratite od svog vrta, piše Daily Express.

Ne morate plaćati puno novca ili kupovati posebna sredstva za odvraćanje jer sve što vam treba je talog kave. "Većina ljudi ujutro skuha kavu i baci talog bez razmišljanja. Umjesto toga, pustite ga da se osuši, a zatim ga pospite po vrtu jer je to odličan prirodni način za otjerati lisice", rekao je stručnjak. Redovito dopunjavajte talog kave, posebno nakon kiše, da bi ova metoda funkcionirala.

Ako ne pijete kavu, ne paničarite. Postoji još nekoliko jeftinih rješenja za vaš problem s lisicama. Slično kao i kod taloga kave, lisice preziru jaki miris citrusnog ulja, pa rasipanje ostataka kora limuna, naranče ili limete oko vrtnih kućica, obruba i gredica s povrćem može učiniti ta područja manje privlačnima za njih. Također možete napraviti sprej od bijelog octa i vode te lagano poprskati oko ograda i uobičajenih ulaznih točaka da biste obeshrabrili lisice da istražuju vaš vrt.