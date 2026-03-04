Upozorenje astrologa: Stiže dan istine i kaosa – saznajte što čeka vaš znak!
Srijeda donosi intenzivnu energiju nakon snažne pomrčine Mjeseca u Djevici, stavljajući sve znakove Zodijaka pred test realnosti. Dok retrogradni Merkur zamagljuje komunikaciju, Mjesec svojim kretanjem iz analitične Djevice u diplomatsku Vagu mijenja fokus s detalja na odnose, čineći ovaj dan prekretnicom za mnoge.
Ovan: Za Ovna, ovaj dan predstavlja pomak od slavljeničkog zanosa prema discipliniranoj akciji, gdje je fokus na brušenju procesa i ispravljanju pogrešaka. Retrogradni Merkur upozorava na oprez s financijskim dogovorima, dok u ljubavi i najmanji nesporazum može izazvati napetost, stoga je nježna komunikacija ključna.
Bik: Bikovi će osjetiti snažan utjecaj pomrčine u sferi romantike i kreativnosti; vrijeme je da se oslobode pritiska da sve mora izgledati savršeno. Prijatelj bi vas mogao iznenaditi, a financijska stabilnost je umjerena, no savjetuje se izbjegavanje većih troškova.
Blizanci: Blizancima pomrčina aktivira zonu doma i obitelji, potičući ih da se posvete emocionalnoj obnovi. Na poslu bi ih mogli iznenaditi nadređeni, a kako je njihov vladar Merkur retrogradan, jasnoća u komunikaciji i usporavanje tempa postaju imperativ za izbjegavanje kaosa.
Rak: Rakovi, kao djeca Mjeseca, snažno osjećaju post-pomrčinsku energiju koja aktivira njihovu zonu komunikacije, tjerajući ih da napokon izraze ono što su dugo zadržavali. Moguće su promjene u planovima putovanja, dok se na financijskom planu otvaraju prilike kroz društvene veze.
Lav: Za Lava, fokus je na financijama i samopoštovanju. Pomrčina donosi trenutak istine o tome gdje su podcijenili svoju vrijednost ili prekomjerno trošili. U odnosima je važno više slušati, a manje govoriti, dok se vitalnost obnavlja detoksikacijom.
Djevica: Djevice proživljavaju iznimno osoban i moćan dan, jer se pomrčina dogodila upravo u njihovom znaku. Ovo je prekretnica koja se tiče identiteta i oslobađanja od starih uloga. Dok Mjesec ujutro boravi u Djevici, donosi im mentalnu oštrinu, no iznenađenje od strane partnera ili bliskog prijatelja moglo bi ih izbaciti iz takta.
Vaga: Vagama dan donosi tišu, introspektivnu energiju jer pomrčina aktivira njihovu podsvijest, potičući ih na odmor, iscjeljenje i otpuštanje starih emocionalnih tereta. Ulazak Mjeseca u njihov znak poslijepodne donosi val svježe energije, a na poslu je moguć ugodan preokret ili pomoć kolege.
Škorpioni: Škorpioni osjećaju pojačanu društvenu energiju. Pomrčina ih je natjerala da preispitaju svoje dugoročne ciljeve i prijateljstva, a sada je vrijeme za suradnju. Mogući su neočekivani pozivi na druženja, a za neke čak i iskra nove romanse. Obiteljske stvari mogu testirati njihovo strpljenje, stoga je diplomacija nužna.
Strijelac: Strijelcima pomrčina donosi kulminaciju u karijeri. Projekt na kojem su dugo radili mogao bi se završiti ili bi mogli dobiti priznanje, no istovremeno postaju svjesni koji profesionalni put više nije održiv. Vrijeme je za redefiniranje uspjeha, a liderske prilike pojavljuju se ako djeluju staloženo. Neočekivani događaji mogu im poremetiti kućnu rutinu.
Jarac: Jarčevima ovaj dan donosi intelektualnu ekspanziju i preispitivanje uvjerenja. Pomrčina ih je potaknula da se suoče sa strahovima koji su ih potajno kočili, a sada je vrijeme za usvajanje šire perspektive. Moguće je da će doći do briljantne nove ideje, a njihov trud na poslu bit će prepoznat.
Vodenjak: Vodenjacima se odvija duboka emocionalna transformacija. Fokus je na intimnim odnosima i zajedničkim resursima, gdje pomrčina razotkriva neravnotežu. Mogući su komunikacijski nesporazumi, no neočekivani financijski dobitak ili dar mogao bi im popraviti dan. Moć leži u otpuštanju kontrole.
Ribe: Za Ribe, dan je u znaku partnerstva. Pomrčina je donijela prekretnicu u njihovim najbližim odnosima, tjerajući ih da definiraju gdje stoje. Timski rad na poslu donosi uspjeh, a suradnja otvara nova vrata. S retrogradnim Merkurom u njihovu znaku, osjetljivost je pojačana, ali intuicija radi besprijekorno, pomažući im da se snađu u potencijalno kaotičnom danu.