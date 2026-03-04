Srđan Mlađan na suđenje stigao u lancima. Pažnju u privukle i njegove skupe tenisice

Danas je na Županijskom sudu u Varaždin započelo suđenje Srđan Mlađan, jednom od najopasnijih hrvatskih zatvorenika. Na sud je doveden u lancima i lisicama, uz snažnu pratnju interventne policije, a osim njegovog iskaza, pozornost javnosti privukao je i detalj koji se na prvu možda ne bi očekivao – obuća.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Na optuženičkoj klupi pojavio se u tamnoj puffer jakni i klasičnim trapericama, no pogledima nisu promaknule tenisice. Nosio je model Nike InfinityRN 4 GORE-TEX, tenisice za trčanje s GORE-TEX oznakom, što znači da su vodootporne i prilagođene različitim vremenskim uvjetima. Riječ je o modelu koji, prema opisu proizvođača Nike, pruža stabilnost, udobnost i kontrolu pokreta te je namijenjen trkačima koji traže dodatnu potporu.

Isti model pronašli smo u trgovini Top4Running po cijeni od 189,99 eura, što je dodatno potaknulo komentare na društvenim mrežama.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Podsjetimo, Mlađan trenutno služi zatvorsku kaznu od 27 godina, koja mu istječe u svibnju 2027. Novo suđenje pokrenuto je na temelju optužnice potvrđene krajem prošle godine. Tereti ga se za poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašten pristup računalnim sustavima, a u slučaju osuđujuće presude prijeti mu i nova zatvorska kazna.