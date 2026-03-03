Pazite kako je obavljate: Ova svakodnevna navika otkriva puno toga o vašem seksualnom životu

Dobar seksualni život je (doslovno) u vašim rukama. Nova istraživanja otkrivaju intrigantnu povezanost između snage stiska ruke, seksualnog ponašanja i evolucijske privlačnosti. Prema studiji objavljenoj u časopisu Evolution and Human Behavior, prvi dojam - simbolično zapečaćen stiskom ruke, odnosno rukovanjem - može otkriti puno više od vašeg karaktera, piše New York Post.

Znanstvenici sa Sveučilišta Washington State analizirali su podatke 4316 odraslih Amerikanaca kako bi istražili ulogu snage gornjeg dijela tijela u seksualnom životu. Rezultati su pokazali da snažniji muškarci imaju veću vjerojatnost za dugotrajne veze i veći broj seksualnih partnerica. Istodobno, snažnije žene imaju tendenciju imati dulji popis seksualnih partnera, iako njihova snaga nije utjecala na trajanje prošlih veza.

Ova povezanost snage i seksualne povijesti ima korijene u evolucijskoj biologiji. Prema antropologinji Caroline Smith, snaga je povijesno bila ključna za muško natjecanje za partnere i pružanje resursa. ‘Dugoročne veze mogle su biti jednako važne kao i broj partnera’, izjavila je Smith. Međutim, zašto snaga žena ima sličan učinak, ostaje znanstvena zagonetka. ‘Jači pojedinci, bez obzira na spol, izvješćuju o više seksualnih partnera. Ovo otkriće izaziva tradicionalne hipoteze o spolnom odabiru’, rekao je Ed Hagen, evolucijski antropolog.

Osim stiska ruke, ruka muškarca mogla bi otkriti i detalje o njegovoj fizičkoj građi – pa čak i seksualnoj kompatibilnosti. Znanost sugerira da su proporcije i fizička kompatibilnost važni faktori za kvalitetan seksualni život. Kada su proporcije partnera slične, povećava se šansa za fizičko podudaranje, što može značiti i bolju seksualnu povezanost.

Iako je snaga samo jedan od elemenata seksualne privlačnosti, čini se da ruke mogu otkriti više nego što se na prvi pogled čini. Dakle, kada sljedeći put pružite ruku, razmislite što ona može otkriti o vama – i vašem seksualnom životu.