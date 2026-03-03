Naši Portali
PITANJE SVIH PITANJA

Stručnjakinja razriješila vječnu dilemu: Koliko često bračni parovi trebaju voditi ljubav?

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
03.03.2026.
u 23:00

Brojni parovi pitaju se postoji li u braku ili dugotrajnoj vezi norma za intimnost i trebaju li se brinuti ako imaju odnose rjeđe nego što se navodi u nekim istraživanjima.

Koliko često bi parovi u braku trebali biti intimni? Postoji li granica nakon koje stvari počinju upućivati na to da u vezi nešto nije u redu? Pitanja su to koja si mnogi postavljaju čim prođe faza 'novo i uzbudljivo', poznata i kao medeni mjesec, odnosno kad se strasti u spavaćoj sobi pomalo počinju smirivati. Ovo se ne odnosi samo na bračne parove – i dugotrajni partneri koji nisu vjenčani često brinu hoće li razgovori o kućanskim obavezama ili plaćanju računa negativno utjecati na njihov seksualni život, piše LADBible.

Ako vam ovo zvuči poznato, a vjerojatno je tako s obzirom da ste kliknuli na ovaj članak, ne brinite – postoje stručnjaci za intimnost koji su spremni umiriti sve vaše romantične brige. Na čelu jedne web stranice koja obrađuje teme o seksu i vezama nalazi se Juli Slattery, klinička psihologinja iz SAD-a koja često dijeli sadržaje vezane uz intimnost.

U jednom od svojih videozapisa, pod nazivom 'Koliko često bi se bračni parovi trebali seksati' Slattery tvrdi da bi partneri trebali težiti produbljivanju intimnosti umjesto da se drže nekog točno određenog broja. 'Mislim da je važno razmisliti o kvaliteti seksualne intimnosti u braku', kaže Slattery. 'Činite li to samo zato što mislite da biste trebali? Ili je to putovanje kroz komunikaciju, dijeljenje i zabavu?'

U videu se osvrće na brojna istraživanja koja pokazuju da većina bračnih parova ima seksualne odnose 'barem jednom tjedno', što je brojka koja se često pojavljuje u studijama o seksualnim navikama parova. No, samo zato što je to prosjek, ne znači da morate slijediti ovo pravilo. 'Ako su vaše želje, razina intimnosti, zabave i interakcije češće od toga, onda je to vaša norma', objašnjava Slattery, dodajući da učestalost može varirati ovisno o drugim čimbenicima u nečijem životu.

Važno je napomenuti da se ovaj savjet ne odnosi samo na bračne parove, već i za parove koji nisu u braku, ali su duže vrijeme u vezi. 'Najvažnije je da zajedno radite na tome da budete na istoj valnoj dužini i da zapravo gradite intimnost', zaključuje Slattery.
