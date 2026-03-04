Naši Portali
Proljetni refresh

Proljetni savjeti za svježe, suho rublje bez čekanja

Foto: Shutterstock
04.03.2026.
u 15:43

Uz aktualne popuste na sušilice u Alles, proljetno osvježenje doma počinje jednostavnijom i bržom rutinom sušenja rublja.

Zima još nije gotova, ali sunčaniji dani daju naznake proljeća. S prvim ugodnijim temperaturama prirodno dolazi potreba za “čišćenjem” ormara i prostora. Zimska roba je još na “stand by”, ali lagano ju spremamo i vadimo tanju robu koju nismo nosili od jeseni. Nakon zimskih mjeseci, sušenja robe u svakom kutku stana, vječitog spremanja jakni i oblačenja bezbroj slojeva na sebe prilikom svakog izlaska, u proljeće samo želimo prozračniji stan, duže dane i manje stvari koje nas usporavaju. A jedna od tih sitnih, ali uvijek prisutnih svakodnevnih stavki je rublje.

Jer, čak i kada sunce sja, realnost izgleda ovako: pelud je u zraku, iznenadni pljuskovi mogu se stvoriti iz vedrog neba, manjak balkonskog prostora i stalci koji zauzimaju dnevni boravak baš kad nam dolaze gosti.

Možda je upravo zato sušilica postala neočekivani proljetni “life hack”.


Više prostora, manje kompromisa

Svi zamišljamo prostrane švicarske proplanke kad pomislimo na sušenje rublja na zraku, ali za veliku većinu nas sušenje na zraku ipak znači trčanje po odjeću zbog kiše ili ponovno pranje jer je upila mirise. Sušilica rublja donosi kontrolu bez obzira na vremensku prognozu.

Alles
Foto: Shutterstock

Osim toga, oslobađa prostor u stanu. Nema više improviziranih “umjetničkih instalacija” od čarapa i plahti po domu niti sušenja na svakom radijatoru.


Manje peglanja, više slobodnog vremena

Moderni modeli prilagođavaju sušenje vrsti tkanine i razini vlage, pa odjeća izlazi mekša i manje izgužvana. To znači manje vremena uz dasku za peglanje, a više vremena za kavu na suncu ili spavanje za vikend.

U proljeće želimo iskoristiti svaki sunčani sat, a ne da ih gubimo na kućanske poslove i zato je mogućnost da operemo, osušimo i pospremimo sve u jednom danu, bez planiranja oko vremenskih uvjeta bitna.

Alles

Pametna kupnja u pravom trenutku

Ako imate sušilicu, već znate da ćete u slučaju kvara isti čas otići po novu jer vam je nezamjenjivi uređaj. Ako ju ipak nemate, sada je idealna prilika da razmislite o uređaju koji će dugoročno pojednostaviti rutinu. U aktualnoj Alles akciji dostupni su različiti modeli sušilica, od kompaktnih rješenja za manje stanove do većih kapaciteta za cijelu obitelj.

Aktualne popuste i modele možete provjeriti na stranicama Alles, gdje traje kampanja posvećena savršeno suhom rublju, bez obzira na prognozu.

Ključne riječi
sušilice Alles

