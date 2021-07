Ovog ljeta slave 100 godina organiziranog turizma, a stranci dolaze da ostanu

Po Novigradu je i dio mora dobio ime, a to je more, u maloj uvali u zaleđu Zadra, mamac mnogima koji su željni kupanja, ali i mira. Novigrad se nalazi duboko u zadarskom zaleđu, bliže Velebitu, ali je govorom, arhitekturom i ribarskom tradicijom izrazito nalik mjestima uz sam Zadar.

Di su gole žene i party?

– Mi smo tu oduvik. Paljuv je nasta od nas. U Pridragi su bila Novaljska polja – kaže mi Novljanin Tome. Mladić sjedi u kafiću iznad Gornje, zapravo gotovo jedine, ali prekrasne plaže i rukom pokazuje prema Masleničkom mostu.

– Vidiš, tamo završava Novigradsko more i počinje Jadransko. Iza nas, u Pridragi koja je također naša općina, nalazi se Karinsko more, a tu je i Zrmanja. Di to ima, ko to more platit?

– Turisti – kažem i odem na plažu. Tamo najčešće čujem kaj, malo zagrebački, malo slovenski…

– Ima tu Nijemaca i Austrijanaca, a i sve više Poljaka – kaže mi direktorica turističke zajednice Novigrada Petra Bolanča i priča:

– Upravo slavimo 100 godina organiziranog turizma u Novigradu i simbol te obljetnice je njemački bračni par koji 50 godina dolazi u Novigrad.

Petra dodaje da sve više mladih ljudi iz svijeta prepoznaje Novigrad i kao svoju stalnu destinaciju: bračni par iz Londona tu je već drugu godinu, rade putem interneta, jedno od njih je menadžer, a drugo bankarski djelatnik. Pročula se njihova priča pa se najavilo još petero ljudi iz Velike Britanije.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 05.07.2021., Novigrad - Turisticka sezona u Novigradu. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

Ima i šaljivih priča, poput one o Mađaru koji je došao u Novigrad dalmatinski misleći da je došao u Novigrad istarski, falio 600 kilometara. Ili o Šveđanima koji su došli i pitali gdje su gole žene, droga i party, misleći da su došli u Novalju, na Zrće. No 70 posto turista uvijek se vjerno vraća.

Novigrad je stvarno prelijep, more je naizgled zeleno od borove šume, a u centru mista privezana je koćarica.

– Nije rijetkost da turisti dođu u pet ujutro kad se ribari vrate s mora i kupe ribu ravno s broda – kažu nam Novljani, najponosniji dakako na svoju Forticu.

To je znamenita tvrđava na uzvisini iznad Novigrada. Na istom mjestu postojala je ilirska gradina nastala između 2000. i 1000. godine pr.n.e., zatim rimska kula koja se obnavlja početkom 13. stoljeća, odakle potječe i prvi naziv Novigrada – Castrum novum. Tako počinje povijesni pregled najpoznatije novigradske kulturno-povijesne znamenitosti.

Novigrad je nekada bio ribarsko mjesto, a danas je sve više i turističko. Jedan od stalnih posjetitelja Novigrada poznati je zadarski novinar Edi Škovrlj.

– Meni je novigradsko more stalna ruta, i to ne samo zbog masleničkih mostova s kojih izvještavam, nego i zbog mira. Adut ovog kraja je i puno toplije more, a naposljetku tu su i dagnje. Što su Stonu kamenice, to su dagnje Novigradu – kaže nam poznato lice s TV ekrana.

U više navrata u novigradsko more zalutali su kitovi. Kažu mještani kako je to uvijek atrakcija, ali bude im žao dezorijentiranih grdosija dok nekako ne uspiju naći svoj put na pučinu. No osim kita, u Novigradu su svojedobno “vidjeli” i Tita. – Ne zna mnogo ljudi da se “ukazanje” Maršala dogodilo baš u Novigradu i da je po tom događaju za koji ni danas nisam siguran je li se “očevidac” šalio ili ne, snimljen film “Maršal” – priča nam Škovrlj.

Čuveni kraljevski plašt

U Novigradu pak ističu puno poznatiju povijesnu priču o kraljici Elizabeti.

– U 14. stoljeću, nakon smrti ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika I. Anžuvinca, tron preuzima njegova maloljetna kći Marija, koja je s majkom kraljicom Elizabetom bila zatočena u novigradskoj tvrđavi od 1386. do 1387. godine. Predaja govori da je kraljica Elizabeta tijekom zatočeništva vezla zlatom kraljevski plašt, koji su kasnije nosili svećenici na misi polnoćki i za Blagdan Sveta Tri Kralja. Ovaj kraljevski plašt danas se čuva u novigradskoj župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije. I to je dio pozivnice da se dođe u malo mjesto u zadarskom zaleđu, koje zapravo izgleda onako kako su prava dalmatinska mjesta izgledala nekada. Veliki plus Novigradu je to što je uglavnom odolio apartmanizaciji i prostornom kaosu. Zato i jest tako lijepo. Mirno, zaštićeno i sigurno...

Turistička patrola Gostoljubivost i susretljivost domaćina 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 7 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 10 Sadržaji za djecu 8 Kulturni sadržaji 8 Opskrbljenost 8 Autohtonost 10 Opći dojam 9 UKUPNA OCJENA: 87

Ovdašnjeg pivca ispod peke sad jedu u New Yorku Iako je središte Općine Novigrad istoimeno mjesto, ono nije najveće. Najveće mjesto u Općini Novigrad je Pridraga, ali ona nije na Novigradskom, nego na Karinskom moru. Ni načelnik Općine nije iz Novigrada, nego je iz Pridrage. Jednako tako velike su i razlike u govoru. Novljanski je primorski, mekši govor, a pridraški je tvrdi, ravnokotarski. Oba mora, Novigradsko i Karinsko, bočata su zbog Zrmanje, posvuda i pretopla. I dok su u Novigradu od pamtivijeka bili ribari i vole ribu, u Pridragi je meso glavni specijaliet. – Zalutao je tu svojedobno kuhar iz New Yorka i lijepo mu je bilo, uz borove, šetnicu plažu. No žalio se da mu je to premalo. Ujutro ga je probudio pivac i to ga je jako razljutilo. Ali mu je netko dao da proba pivca ispod peke i on je taj recept odnio sa sobom i sad ga skupo prodaje Amerikancima – pričaju u Pridragi i hvale se da imaju više apartmana nego Novigrad. Ima tu i dosta kuća s bazenima. – Pridraga uistinu postaje sve poznatija među turistima i ljudi se stvarno trude – kaže direktorica turističke zajednice Novigrada Petra Bolanča, a svoj rodni kraj hvali i Jure iz Pridrage: – Malo-malo i ovdje nas posjeti dupin, dolazili su i kitovi, a di ne bi turisti. Mi smo ovdi pravi, tvrdi Dalmatinci, govori Jure i izvlači ključni argument: – I mjesni klub zove nam se Hajduk…