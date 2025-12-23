Naši Portali
Naslijeđe koje živi

Samoborska češnofka – tradicija okusa s europskim pečatom

23.12.2025.
u 13:49

Samobor, grad poznat po svojoj bogatoj gastronomskoj tradiciji i šarmu, 15. studenoga 2025. bit će domaćin manifestacije posvećene ponosu lokalne baštine – Samoborskoj češnofki, kobasici koja je 2022. godine dobila europsku zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, čime je postala 37. hrvatski proizvod upisan u Europski registar zaštićenih oznaka i treći s područja Samobora.

Manifestaciju organizira Udruga Samoborska češnofka, a ove se godine održava treći put zaredom. Događanje će se održati u subotu, 15. studenoga 2025. godine, od 14 do 19 sati, na Trgu Matice hrvatske u Samoboru. Održavanje manifestacije podržali su Grad Samobor, Zagrebačka županija, Turistička zajednica grada Samobora te Komunalac Samobor.

Samoborska češnofka (ili Samoborska češnjovka) duboko je ukorijenjena u kulturu i svakodnevni život samoborskog kraja. Ova dimljena kobasica za kuhanje proizvodi se od usitnjenog svinjskog, goveđeg i/ili junećeg mesa uz dodatak uvarka od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina – sastojaka koji joj daju prepoznatljiv karakter i puninu okusa.

Posebnost češnofke je tradicionalno “špajlanje”, vještina ručnog povezivanja kobasica drvenim štapićem u parove, kojom se ponose samoborski majstori mesari. Ta tehnika, koja zahtijeva preciznost i iskustvo, čuva se već generacijama kao dio lokalne gastronomske baštine.

“Samoborska češnofka nije samo proizvod, ona je dio našeg identiteta i našeg načina života. Kuhinje naših baka i pažljivo čuvane recepture oblikovale su okus koji je danas prepoznat i na europskoj razini. Istodobno, želimo ovu priču prenijeti i na mlađe generacije, kako bi i oni nastavili čuvati i stvarati našu baštinu.”, istaknuo je Igor Runtas, predsjednik Udruge Samoborska češnofka i direktor poznate tvrtke Igomat.

U Samoboru15. studenoga, posjetitelje očekuje gastronomska manifestacija koja spaja tradiciju, doživljaj i vrhunske okuse.

Na brojnim degustacijskim punktovima moći će se kušati različite varijante Samoborske češnofke – od klasično pripremljene uz domaće priloge, do suvremenih interpretacija koje potpisuju samoborski chefovi i restorani. Spomenimo neka poznata imena, obitelj Filipec poznata je po tradicionalnom samoborskom bermetu i muštardi, izrađenima prema starim obiteljskim receptima. Njihovi proizvodi čuvaju autentičan okus i duh samoborske tradicije. Predstavit će se i Vinarija Pavlin koja njeguje tradiciju vinogradarstva i proizvodnje vrhunskih vina samoborskog kraja.. A u finim štrudlama posjetitelji će moći uživati zahvaljujući pekari Nikl koja je poznata po domaćim štrudlama i Rudarskoj grbelici pripremljenima po starim receptima. 

Za najmlađe posjetitelje bit će organizirane dječje radionice s temama tradicije i gastronomije – gdje će djeca kroz igru i crtanje moći naučiti o pripremi češnofke i drugim samoborskim specijalitetima.

Jer, kako znaju svi Samoborci – prava Samoborska češnofka najbolje dolazi do izražaja uz svježe naribani hren i poznatu Samoborsku muštardu.

Hren, poznat po svojoj svježini i pikantnosti, tradicionalni je pratitelj mesnih jela samoborskog kraja, dok Samoborska muštarda predstavlja jedan od najpoznatijih lokalnih brendova. Riječ je o blago ljutoj gorušici s dodatkom karamela, vinskog octa i začina, čiji jedinstveni slatkasto-kiseli okus stvara savršen spoj s puninom i aromom češnofke. Zajedno čine gastronomski spoj po kojem je Samobor prepoznat diljem Hrvatske i šire.

Glazbeni program, druženje s proizvođačima, ponuda domaćih kolača i drugih samoborskih specijaliteta zaokružit će ovo događanje.

Kvaliteta Samoborske češnofke prepoznata je još početkom 20. stoljeća – o njoj piše i Milan Lang u svom djelu “Samobor, narodni život i običaji” (1915.). Danas, više od stoljeća kasnije, ta je tradicija zaštićena na razini Europske unije, a Samobor se s ponosom svrstao među europske gradove čiji se autohtoni proizvodi štite i promoviraju kao kulturno i gastronomsko naslijeđe.

Zaštitom imena Samoborska češnofka, Hrvatska je potvrdila svoje mjesto među vodećim zemljama po broju zaštićenih proizvoda u EU – čak 37 proizvoda trenutno nosi ovaj znak izvrsnosti, koji potrošaču jamči autentičnost i podrijetlo.

Pozivamo sve ljubitelje tradicije i dobre hrane da nam se pridruže u Samoboru i zajedno proslave okus i naslijeđe Samoborske češnofke!

