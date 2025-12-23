Želite održati formu tijekom blagdana? Ovi mali trikovi će vam olakšati taj plan

Božićni blagdani često donose obilje hrane, slastica i druženja koja lako mogu poremetiti uobičajene zdrave navike. Uz bogate obroke, čašu više i manje kretanja nego inače, održavanje forme u tom razdoblju mnogima postaje pravi izazov. Ipak, uz nekoliko pametnih odluka moguće je uživati u blagdanskom ugođaju, a pritom sačuvati zdravlje i energiju. Vic Spence, jedna od voditeljica podcasta Fit & Fearless, dala je svoje najbolje savjete, piše BBC.

1. Planirajte svoje treninge: Kada imamo puno više planova nego inače, tada se često možemo osjećati preopterećeno i kao da u tjednu nemamo vremena za vježbanje. Izvadite svoj kalendar i isplanirajte treninge oko svojih blagdana. Cilj je imati tri treninga tjedno, kod kuće, u teretani ili na otvorenom. Vježbanje odmah ujutro također je odlična ideja!

2. Prestanite sa stavom da "dijeta počinje u novoj godini": Neizbježno je da jedemo puno hrane koju inače ne bismo jeli tijekom blagdanskog razdoblja i to je u redu. "Jedna stvar na koju obično podsjećamo ljude jest da ovo sigurno nije posljednji put u životu da će moći pojesti čokoladu ili dobar komad mesa. Vrlo je primamljivo jesti dok ne puknemo i onda to opravdati obećanjem da ćemo stati u novoj godini. No, i mi i vi znamo da to rijetko kad ide po planu te često dovodi do nezdravog odnosa prema hrani", objasnila je Spence.

3. Dajte si 10 minuta: Tijekom blagdana trošimo puno energije, ali ne zaboravite da ste i vi važni. Svaki dan odvojite 10 minuta da duboko udahnete i učinite nešto lijepo za sebe.

4. Uspomene umjesto makronutrijenata: Blagdansko razdoblje mnogima može donijeti i osjećaj tjeskobe. Ponekad upravo velike količine hrane i opuštenija dnevna rutina mogu uzrokovati nelagodu ili stres. Ipak, važno je zapamtiti da je Božić vrijeme za uživanje jer je to doba godine kada se najmiliji okupljaju u dobrom raspoloženju, stoga si dopustite da u njemu stvarno uživate.