Od haringe do zapečenog jela od repe: Ovo je 15 tradicionalnih božićnih jela iz cijelog svijeta
Tradicionalna božićna hrana zauzima posebno mjesto u blagdanskim običajima, kako u Hrvatskoj, tako i diljem svijeta. Dok se kod nas blagdanski stol često veže uz bakalar, puricu s mlincima, kolače i razne slastice, u drugim zemljama Božić ima sasvim drugačije okuse i mirise: od začinjenih gulaša i morskih plodova do dimljenog mesa i slatkih specijaliteta. Iako se tradicije razlikuju, zajedničko im je jedno: hrana okuplja obitelj i stvara poseban blagdanski ugođaj. Evo što se za Božić jede i pije diljem svijeta, piše National Geographic.
1. Julesild (Danska): Bez obzira je li ukiseljena, dimljena ili pržena, haringa je na jelovniku u Danskoj 365 dana u godini, no Božić zahtijeva posebnu vrstu. Poslužuje se kao predjelo tijekom julefrokosta (božićnih ručkova u kojima se tijekom prosinca uživa s prijateljima, obitelji i kolegama), julesild haringa je ukiseljena i začinjena cimetom, klinčićima i sandalovinom. Najbolje ju je jesti s kriškom rugbrøda (danskog raženog kruha) i žlicom domaćeg remouladea. Ipak, dobro je ostaviti malo mjesta i razna sušena i dimljena mesa koja dolaze uz nju.
2. Barszcz (Poljska): Bezmesna božićna večera u Poljskoj započinje kada se na noćnom nebu pojavi prva zvijezda. Gozba od 12 jela (koja simboliziraju 12 apostola i 12 mjeseci u godini) tradicionalno uključuje šarana, pieroge (punjene okruglice) te razne slastice od voća i maka, a sve započinje juhom od cikle – barszczem. Sirova cikla kuha se u povrtnom temeljcu s dodatkom octa i malo češnjaka, nakon čega se juha procijedi da bi ostao jarko obojen bistri temeljac. Tradicionalno se poslužuje s malim okruglicama punjenima gljivama, poznatima kao uszka ili "male uši".
3. Bibingka (Filipini): Bibingka se jede za doručak nakon Misa de Gallo (polnoćke) na Badnjak, a riječ je o mekanom kolaču od rižinog brašna s kokosovim mlijekom, maslacem i jajima. Najraskošnije verzije poslužuju se s rastopljenim sirom, slanim pačjim jajetom i obiljem ribanog kokosa. Tradicionalno se peče na vrućem ugljenu, u glinenoj posudi obloženoj listovima banane, no ovaj slano-slatki kolač lako se može pripremiti i u kućnoj pećnici, u običnom kalupu za kolače.
4. Lanttulaatikko (Finska): U Finskoj se najveći blagdanski obrok jede na Badnjak, kada su u središtu pozornosti pečena šunka, dimljena riba i salata od ukiseljene cikle. Jednako su važni i povrtni složenci koji se poslužuju uz meso, poput lanttulaatikka, začinjenog zapečenog jela od repe. Repa se najprije kuha i pasira, zatim se miješa s vrhnjem za kuhanje, krušnim mrvicama, muškatnim oraščićem i melasom prije pečenja. Za zlatnu i hrskavu koricu, dio mrvica pomiješanih s maslacem posipa se po vrhu prije nego što se jelo stavi u pećnicu.
5. Ponche Navideño (Meksiko): Ako ovog Božića apstinirate, meksički ponche navideño, ili božićni punč, nudi bezalkoholnu alternativu kuhanom vinu. Ovo svečano piće, napravljeno pirjanjem voća poput guave i jabuka sa sirovom šećernom trskom, cimetom i hibiskusom, tradicionalno se poslužuje uoči Badnjaka, tijekom Las Posadas, tjedne proslave koja se sjeća Josipovog i Marijinog putovanja iz Nazareta u Betlehem. Za ponche con piquete potrebno je dodati malo tekile ili rakije.
6. Pinnekjøtt (Norveška): Na zapadnoj obali Norveške, 24. prosinca, ulice se ispunjavaju mirisom dimljenih janjećih rebara. Pinnekjøtt se najprije suši, marinira ili dimi, a potom polako kuha nad brezinim drvetom dok meso ne postane sočno i mekano. Tradicionalni prilog čine pire od repe i mrkve te slatki džem od brusnica. Uz to se obično poslužuje i gutljaj akevitta, skandinavskog pića začinjenog komoračem, kuminom i anisom.
7. Pan de jamón (Venezuela): Venezuelski pan de jamón, slatko-slani kruh "rođen" u pekari u Caracasu 1905. godine, tradicionalno se poslužuje na Badnjak, iako je često dostupan u pekarama tijekom prosinca. Ovaj dugi kruh punjen je pečenom šunkom, grožđicama i zelenim maslinama, a često se poslužuje uz jela poput hallacasa (kuhano kukuruzno tijesto punjeno mesom) i dulce de lechoza (slatki desert od papaje). Za dodatni užitak dodaje se i sir.
8. Malva puding (Južna Afrika): Malva pudding, biskvitni kolač s džemom od marelice, jedan je od najdekadentnijih deserata u Južnoj Africi. Rezerviran je za posebne prilike tijekom godine, a za Božić se često dodaju varijante s brandyjem ili Amarulom, južnoafričkim kremastim likerom od voća marule. Dok je kolač još topao, obilno se prelije slatkim maslacem, što mu daje ljepljivu, karameliziranu teksturu.
9. Feuerzangenbowle (Njemačka): U prijevodu "udarac vatrenim kliještima", feuerzangenbowle nije obično kuhano vino. Piće, popularno na njemačkim božićnim sajmovima tijekom prosinca, počinje kao obični glühwein (toplo crno vino aromatizirano korom naranče, cimetom i kardamomom). No tada dolazi čarolija: šećerni kornet natopljen rumom (zuckerhut) se zapali iznad vina, prelijevajući začinjeno crveno piće kapima karameliziranog, alkoholnog šećera.
10. Farofa (Brazil): Božićna večera u Brazilu počinje kasno na Badnjak i često traje do ranih jutarnjih sati. Obrok može uključivati bacalhau (slanog bakalara), pečenu puricu ili piletinu te lagane priloge poput češnjaka s keljom i krumpir salate. No, gotovo uvijek se poslužuje farofa, smjesa od prženog brašna manioke pomiješana s maslacem i češnjakom. Završni dodaci variraju, ali dimljena slanina, grožđice i orasi su pravi pobjednici.