Liječnica upozorava da 90% srčanih udara počinje uobičajenom jutarnjom navikom

Briga o zdravlju često se čini kompliciranom i zastrašujućom, no prema riječima jedne liječnice, jedna vrlo jednostavna promjena može imati ogroman utjecaj na vaše cjelokupno zdravlje – i značajno smanjiti rizik od srčanog udara. Iako mnogi ne znaju odakle krenuti, sve se, kako se čini, svodi na jednu jutarnju naviku koja se povezuje s čak 90 posto srčanih udara, a nema nikakve veze s količinom kolesterola koju unosite hranom.

Liječnica Sana Sadoxai, koja redovito dijeli zdravstvene savjete sa svojih više od 42 tisuće pratitelja na TikToku, nedavno je upozorila koliko su prvi trenuci nakon buđenja presudni za zdravlje srca. “Prava opasnost počinje u trenutku kada se probudite i ostanete potpuno mirni”, izjavila je za Mirror, objašnjavajući koliki utjecaj način života ima na rizik od srčanog udara.

Na prvi pogled to možda ne zvuči zabrinjavajuće, no dr. Sadoxai ističe da upravo ta navika može imati ozbiljne posljedice. “Ova jedna navika potajno ubrzava inzulinsku rezistenciju, nakupljanje masnoće na trbuhu, visoki krvni tlak, tihu upalu i metaboličku disfunkciju. Sve to dramatično povećava rizik od ranog srčanog udara, osobito kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću”, upozorava.

Prema podacima britanskog NHS-a i Britanske zaklade za srce, pretilost značajno povećava rizik od srčanog udara, što ovu poruku čini još ozbiljnijom. Rješenje je, prema dr. Sadoxai, iznenađujuće jednostavno: krenite se kretati čim se probudite. “Samo pet do sedam minuta jutarnjeg kretanja – brzo hodanje, lagano istezanje ili vježbe disanja – potiče cirkulaciju, aktivira metabolizam, stabilizira razinu šećera u krvi i štiti srce više nego što ljudi misle”, objašnjava.

Dodaje i da su tjelesna težina, metabolizam i zdravlje srca duboko povezani: “Ignoriranje ove jutarnje navike tiha je prijetnja. Promjena toga doslovno spašava život”. Na kraju je liječnica uputila snažno upozorenje svima koji su već u rizičnoj skupini: “Ako se borite s pretilošću, tvrdokornim masnim naslagama na trbuhu, nedostatkom daha, dijabetesom ili kroničnim umorom, to su rani metabolički znakovi upozorenja koje ne biste smjeli ignorirati. Preuzmite kontrolu prije nego što to postane ozbiljan srčani rizik”.