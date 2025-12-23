Advent na riječkom Korzu: blagdanska ponuda Filodrammatice

Među njima se ističe Filodrammatica Restaurant & Bar na Korzu, koji je za prosinac pripremio ugodno blagdansko uređenje i adventsku ponudu pića.

Terasa je opremljena grijalicama i rasvjetom, što omogućuje boravak na otvorenom i tijekom hladnijih večeri. Blagdanski detalji su uklopljeni u prostor, tako da je adventski ugođaj potpun.

U skladu za zimskim periodom, ponuda pića je prilagođena. Gosti mogu birati između kuhanog vina i kuhanog gina, kao i nekoliko toplih koktela poput Winter Aperola, toplog teranina ili aromatiziranog pelina. Riječ je o klasičnim zimskim okusima, uz posebna pića, koja su namijenjena onima koji traže nešto toplije od standardne ponude.

Foto: Filodrammatica Restaurant & Bar

Dodatni razlog za dolazak su večeri uz glazbu uživo, koje se na terasi održavaju petkom i subotom.

Filodrammatica je tako i tijekom adventskog razdoblja idealno mjesto za piće nakon posla, susret s prijateljima ili spontano zaustavljanje tijekom večernje šetnje gradom.

Poseban program pripremljen je i za Badnjak, 24. prosinca, kada se na terasi Filodrammatice od 12 sati nastavlja blagdansko druženje uz živu glazbu. Za dobru atmosferu zadužen je Tamburaški sastav Fontana, koji će tijekom cijelog dana pratiti goste poznatim i veselim notama, idealnima za tradicionalno blagdansko okupljanje u centru grada.

Badnjak u Filodrammatici zamišljen je kao opušteno dnevno druženje – uz piće, glazbu i neformalnu atmosferu, savršeno za predah između obiteljskih obaveza ili susret s prijateljima prije večeri.

Za kraj godine, 31. prosinca, Filodrammatica priprema i doček Nove godine uz live glazbu. Večer će obilježiti nastup Rine i Ivana, koji će od 19 sati svojim repertoarom stvoriti ugodnu i svečanu atmosferu za ispraćaj stare godine.

Doček je organiziran uz poseban meni po cijeni od 65 eura, a zbog ograničenog broja mjesta preporučuju se ranije rezervacije.