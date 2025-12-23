Advent na riječkom Korzu: blagdanska ponuda Filodrammatice

Među njima se ističe Filodrammatica Restaurant & Bar na Korzu, koji je za prosinac pripremio ugodno blagdansko uređenje i adventsku ponudu pića.
Terasa je opremljena grijalicama i rasvjetom, što omogućuje boravak na otvorenom i tijekom hladnijih večeri. Blagdanski detalji su uklopljeni u prostor, tako da je adventski ugođaj potpun.
U skladu za zimskim periodom, ponuda pića je prilagođena. Gosti mogu birati između kuhanog vina i kuhanog gina, kao i nekoliko toplih koktela poput Winter Aperola, toplog teranina ili aromatiziranog pelina. Riječ je o klasičnim zimskim okusima, uz posebna pića, koja su namijenjena onima koji traže nešto toplije od standardne ponude.
Dodatni razlog za dolazak su večeri uz glazbu uživo, koje se na terasi održavaju petkom i subotom.
Filodrammatica je tako i tijekom adventskog razdoblja idealno mjesto za piće nakon posla, susret s prijateljima ili spontano zaustavljanje tijekom večernje šetnje gradom.
Poseban program pripremljen je i za Badnjak, 24. prosinca, kada se na terasi Filodrammatice od 12 sati nastavlja blagdansko druženje uz živu glazbu. Za dobru atmosferu zadužen je Tamburaški sastav Fontana, koji će tijekom cijelog dana pratiti goste poznatim i veselim notama, idealnima za tradicionalno blagdansko okupljanje u centru grada.
Badnjak u Filodrammatici zamišljen je kao opušteno dnevno druženje – uz piće, glazbu i neformalnu atmosferu, savršeno za predah između obiteljskih obaveza ili susret s prijateljima prije večeri.
Za kraj godine, 31. prosinca, Filodrammatica priprema i doček Nove godine uz live glazbu. Večer će obilježiti nastup Rine i Ivana, koji će od 19 sati svojim repertoarom stvoriti ugodnu i svečanu atmosferu za ispraćaj stare godine.
Doček je organiziran uz poseban meni po cijeni od 65 eura, a zbog ograničenog broja mjesta preporučuju se ranije rezervacije.