Niste popili bocu vina do kraja? Ovom metodom sačuvajte okus i svježinu

Prema somelijeru i osnivaču kluba "Harper's i Lucky", Christopheru Hoelu, najgora stvar koju možete napraviti je da otvorite bocu vina jer želite popiti čašu, dvije i onda ju ostavite otvorenu. Vino tako propada, pa je otkrio nekoliko praktičnih savjeta koji u takvim situacijama mogu dobro doći kako bi se sačuvala svježina i okus, piše Real Simple.

- Vino se kvari zbog kisika koji s njim dolazi u kontakt kad otvorimo bocu - kaže Hoel i objašnjava da je kisik presudan u procesu fermentacije. On može pojačati okuse i arome kad se vino jednom otvori, ali prevelika izloženost kisiku vino može pretvoriti u ocat.



Evo što kaže, kako što duže vino održati svježim nakon otvaranja.



Uvijek ponovo začepite otvoreno vino



Ako znate da bocu nećete dovršiti, držite ju zatvorenom. Prema Hoelu, bocu bi trebali zatvoriti nakon ulijevanja svake čaše jer će se tako ograničiti količina kisika koji dolazi u kontakt s vinom.

Držite bocu uspravno, ne položeno

Ako je moguće, izbjegavajte položeno skladištenje vina jer nakon što je boca otvorena, uspravni položaj također pomaže da se proces oksidacije uspori.

Imajte pri ruci i par manjih boca za vino (od 375 ml)

To savjetuje za one prilike kad ne možete popiti više od pola boce jer, čak i ako manja boca nije napunjena do vrha, u njoj će ostati manje mjesta za zrak nego ako tri dcl vina ostavite u boci od litre.

Čuvajte otvoreno vino na hladnom i tamnom mjestu

Kisik, napominje Hoel, nije jedini čimbenik koji može uništiti vino, bitni su čimbenici i svjetlost i temperatura, pa on savjetuje da otvorenu bocu vina držite podalje od dnevne svjetlosti i čuvate ispod sobne temperature.

- Hladnjak je najbolje mjesto za čuvati otvoreno vino jer hladnoća usporava proces oksidacije, budući da se na nižim temperaturama molekule sporo kreću - objasnio je. To vrijedi i za crno i za bijelo vino, ali samo za otvorene boce - dugotrajno se ne preporučuje vino čuvati u hladnjaku.

Nabavite konzervator ili vakuumsku pumpu

Somelijer kaže da je većini ljudi za osobne potrebe dovoljno nabaviti vakuumsku pumpu za vino koja se može kupiti jeftino, a radi tako da uklanja višak plinova iz otvorene boce.

- Za stotinjak kuna možete pronaći kvalitetnu vakuumsku pumpu koja će vijek otvorene boce produžiti za nekoliko dana - rekao je Hoel.

Kako ćemo znati je li se otvoreno vino pokvarilo?

Ako ste ikad ostavili čašu vina vani preko noći, poznat vam je slatkasti i pomalo octeni miris vina koje više nije dobro. Ipak za vina koja su pravilno uskladištena, znakovi mogu biti suptilniji.

Prema Hoelu, ono će kad odstoji brzo početi mijenjati boju i okus, a arome će se zbog kisika pojačati. Isto tako, crna će vina početi tamniti do smeđih i ciglastih tonova, dok će bijela postajati sve više žuta. Osim toga, kod crnih će vina svježe note zamijeniti 'orašaste', a bijela će razviti kiselkast, octeni okus.

- Čak i ako poduzmete sve gore navedene korake, vino u otvorenoj boci može biti dobro maksimalno tri do pet dana; nakon toga ga naravno možete iskoristiti u kuhinji, kod spremanja raznih variva, umaka ili marinada - rekao je somelijer za Real Simple.

