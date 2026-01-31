Naši Portali
za bolji seksualni život

Dovoljno je manje od 10 minuta dnevno: Ova vježba može pomoći muškarcima da duže izdrže u krevetu

31.01.2026.
u 22:10

Može pomoći u poboljšanju sposobnosti regulacije tijela i kontroliranja unutarnjih senzacija, uključujući i kontrolu ejakulacije.

Nova istraživanja, objavljena u časopisu International Journal of Clinical and Health Psychology, pokazala su da izvođenje specifične vrste vježbanja manje od deset minuta dnevno može pomoći muškarcima da poboljšaju izdržljivost u spavaćoj sobi, s primjetnim rezultatima već nakon dva tjedna, piše New York Post

Riječ je o intervalnom treningu visokog intenziteta (HIIT) — programu vježbanja koji uključuje kratke intervale intenzivne aktivnosti, praćene periodima odmora s nižim intenzitetom. HIIT je već poznat po brojnim zdravstvenim koristima, poput boljeg kardiovaskularnog zdravlja i poboljšanog metabolizma. Sada istraživanja sugeriraju da bi mogao imati pozitivan učinak i na seksualni život muškaraca.

Preuranjena ejakulacija, seksualna disfunkcija koja se događa kada muškarac ejakulira vrlo brzo nakon početka odnosa, može uzrokovati frustraciju i nezadovoljstvo u intimnim odnosima, negativno utječući na samopouzdanje i psihičko stanje. Iako je jedan od najčešćih problema s kojima se muškarci suočavaju, točan uzrok ovog stanja još uvijek nije u potpunosti jasan. Tradicionalni tretmani za preuranjenu ejakulaciju često uključuju bihevioralne terapije ili lijekove, koji ponekad nisu djelotvorni ili mogu izazvati neugodne nuspojave. No, prema ovoj novoj studiji, sedam minuta HIIT-a dnevno tijekom dva tjedna moglo bi značajno pomoći.

U istraživanju su sudjelovala 76 muškarca, u dobi između 18 i 34 godine, svi s dugotrajnim partnericama s kojima su imali redovite seksualne odnose. Sudionici su bili podijeljeni u tri grupe: prva grupa radila je HIIT sedam minuta dnevno, druga je prakticirala tehnike sporog disanja u istom vremenskom okviru, dok je treća grupa izvodila standardne vježbe disanja.

Nakon dva tjedna, analiza je pokazala da su simptomi preuranjene ejakulacije značajno smanjeni kod muškaraca koji su vježbali HIIT, dok su se vježbe disanja također pokazale korisnima, iako u manjoj mjeri. Znanstvenici su objasnili kako HIIT vježbe zahtijevaju pažnju na tjelesne pokrete i disanje, što kroz praksu može pomoći u poboljšanju sposobnosti regulacije tijela i kontroliranja unutarnjih senzacija, uključujući i kontrolu ejakulacije. Zanimljivo je da je istraživanje također pokazalo napredak u regulaciji pažnje kod svih grupa, što sugerira da su i vježbe disanja korisne. Dakle, ako želite poboljšati izdržljivost u krevetu, razmislite o HIIT treningu ili jednostavno o vježbanju disanja.

mladen111
mladen111
22:52 31.01.2026.

Ne prakticiram ja bezveze HIIT 😏

