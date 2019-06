Važno je da je kvalitetno i zdravstveno ispravno crveno meso PIK-a Vrbovec dio uravnotežene prehrane

Dugotrajan je prijepor zdravstvene i nutricionističke struke o koristima i manama konzumacije crvenoga mesa, a dodatno mu pridonose objave rezultata različitih istraživanja koji ili potvrđuju ili demantiraju teze o štetnosti konzumacije te namirnice. Tako se crveno meso, kao rijetko koja druga namirnica, već godinama u javnoj percepciji nalazi u procijepu između stigme i užitka, što je doživljaj koji utječe i na percepciju kompanija koje se bave proizvodnjom i preradom crvenog mesa.

Ipak, kritičari ne mogu zanijekati kako je crveno meso, nutritivno gledano, visokokvalitetan izvor proteina. Stoga zagovornici te namirnice smatraju da ona treba biti sastavni dio uravnotežene prehrane kako bi se zadovoljile dnevne potrebe organizma za različitim nutrijentima koje on sam ne može proizvesti. Iako je sastav mesa ovisan o njegovoj vrsti (svinjetina, janjetina, teletina, govedina...), krto crveno meso predstavlja odličan izvor visokokvalitetnih bjelančevina, vitamina B skupine – B1, B2, B3, B5, B6 i B12, fosfora, cinka, selena i željeza te osigurava više od 25 posto dnevnih potreba organizma.

Preporuka struke – ne izbacivati iz prehrane

Struka naglašava kako su zdravi nutrijenti potrebni za održavanje dobrog zdravlja tijekom cijelog života te ih se mora unositi hranom. Stoga preporučuje da se crveno meso ne izbacuje iz prehrane, nego da se konzumira i kombinira s povrćem. Takva prehrana, sukladno zaključcima brojnih istraživanja, smanjuje mnoge zdravstvene rizike i u preporučenim količinama osigurava potrebne izvore bjelančevina, vitamina, željeza, cinka, selena i bakra. Te su esencijalne aminokiseline i minerali, primjerice, ključni za ključnih za izgradnju, regeneraciju i očuvanje zdrave kože i lijepog tena.

Kod odabira mesa i proizvoda od mesa kvaliteta i zdravstvena ispravnost proizvoda te sljedivost procesa proizvodnje i prerade postale su ključni razlikovni faktor između proizvođača, a informiranost potrošača o tome jedan od najvažnijih faktora njihova izbora.

U PIK-u i do 60 službenih kontrola godišnje

Primjerice, u PIK-u Vrbovec koji je vodeća mesna industrija u Hrvatskoj i regiji te zadovoljava preko 40 posto tržišta crvenog mesa i mesnih prerađevina, kvalitetu proizvoda osiguravaju Odjel Kontrole kvalitete PIK-a, ovlašteni veterinari i državni veterinarski inspektori pa tako ovlašteni veterinari u PIK- u godišnje obave preko 60 službenih kontrola, dok državna veterinarska inspekcija u kontrolu dolazi 84 puta.

Uz to, tvornica koja ima najsuvremeniji pogon u ovom dijelu Europe posjeduje izvozni broj HR 10 koji omogućuje izvoz na najzahtjevnija tržišta svijeta kao što su Rusija, SAD, Kanada i druge treće zemlje. Upravo je to razlog zbog kojeg u tvornicu godišnje stižu i ruska i američka veterinarska inspekcija. Uz to, unutar jedne godine provede se i do 10 audita sustava i kupaca te se svi uspješno zadovolje. Posebna pažnja posvećuje se svim ulaznim sirovinama, a kontrolori pregledavaju svaku pošiljku. U vlastitom laboratoriju PIK proved oko 70 000 mikrobioloških analiza godišnje, za što se koriste moderni, sofisticirani laboratorijski uređaji i materijali. U cilju osiguranja visoke kvalitete i zdravstvene ispravnosti proizvoda provodi se i oko 10 000 kemijskih analiza prije, tijekom i nakon procesa proizvodnje. Pored analiza u vlastitim laboratorijima, PIK Vrbovec obavlja i oko 6 000 analiza u referentnim državnim laboratorijima.

PIK se u potpunosti pridržava svih zakonskih propisa i odredaba, a sigurnost i kvalitetu proizvoda jamče međunarodni certifikati HACCAP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 te IFS Food i IFS Logistics.

S obzirom na to da surađuje s više od 100 farmi u Hrvatskoj, iz hrvatskog uzgoja u PIK godišnje dolazi preko 350.000 svinja i 40.000 junadi, a sljedivost se jamči u svim fazama proizvodnje. Koriste se najviši svjetski tehnološki, informatički i higijenski standardi, a svi procesi su pod stalnim nadzorom stručnih osoba.

Uz to, PIK Vrbovec je najveći nositelj oznake Meso hrvatskih farmi za svinjetinu te je i najveći opskrbljivač junećeg mesa koje nosi oznaku Hrvatska junetina udruge Baby Beef, a svoje proizvode isporučuje na više od 1000 prodajnih mjesta.

Meso u ljetnom sunscreen meniju Zbog karotenoida i antioksidansa, crveno meso trebalo biti sastavni dio prehrane kojom kožu na

ispravan način pripremamo za sunce. Osim što bi trebalo biti dijelom ljetnog sunscreen menija,

crveno meso ima još zdravstvenih benefita. Ono je najbolji prehrambeni izvor željeza, koje se u mesu

nalazi u obliku koji je iskoristiviji nego u drugim biljnim izvorima. Hranjive tvari crvenom mesu imaju

važnu potpornu ulogu u motoričkoj funkciji i zdravlju imunološkog sustava. Crveno meso sadržava i

nutrijent kolin koji pozitivno utječe na jetru i mozak, a čiji nedostatak može dovesti do bolesti jetre,

srčanožilnih bolesti pa čak i neuroloških poremećaja.

Pet mitova o crvenom mesu Mit 1 Nema značajne poveznice između zasićenih masti iz crvenog mesa i srčanožilnih bolesti Nedavne znanstvene studije nisu podržale značajnu povezanost između unosa zasićenih masnoća i srčanožilnih bolesti. Naprotiv, pokazano je da zasićene masnoće imaju zaštitni učinak, dok izvori zasićenih masnoća mogu biti od velike važnosti. Mit 2 Umjesto da deblja, crveno meso saveznik u borbi protiv pretilosti Zahvaljujući svom proteinskom sastavu, meso može biti snažan saveznik u borbi protiv pretilosti. Naime, konzumiranjem proteina postiže se osjećaj sitosti na kraju obroka što smanjuje potrebu za ‘grickanjem’ kasnije tijekom dana. To u konačnici rezultira smanjenim unosom kalorija odnosno gubitkom težine. Mit 3 Ne postoji veza između crvenog mesa i nastanka raka Rezultati 60 istraživanja u posljednjih nekoliko godina, pokazali su da je povezanost nastanka raka s konzumacijom crvenog mesa u muškaraca veoma slaba dok u žena uopće ne postoji. Mit 4 Suprotno uvjerenju, crveno meso je puno vitamina Suprotna ovom mitu jest činjenica da je meso puno vitamina, a najčešće su to vitamini A, B i D. Radi se o ‘pomoćnicima’ koji će tijelu pomoći oko boljeg vida, čvršćih zubi te dati ‘podršku’ središnjem živčanom sustavu, poboljšavajući mentalno zdravlje te čuvajući zdravlje kože. Mit 5 Crveno mesa ne ruši, nego štiti imunitet U stanju oslabljenog imuniteta organizmu najčešće nedostaju vrijedni vitamini i minerali poput željeza, cinka, selena i vitamina B skupine, sve redom ključni sudionici metaboličkih procesa i zaštitnici našeg imuniteta. Upravo se svi ovi nutrijenti nalaze u crvenom mesu.

Sadržaj nastao u partnerstvu s Fortenova Grupom