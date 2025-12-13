Liječnik otkriva zašto su vam ruke i stopala hladni: Evo kako to možete brzo riješiti

Hladna stopala i ruke česta su pojava, osobito tijekom zimskih mjeseci ili kod osoba osjetljivih na niže temperature. Kako zrak postaje znatno hladniji, tako je prirodno da ekstremiteti poput ruku i stopala budu hladni. Međutim, ako ovaj osjećaj hladnoće stalno traje, to bi potencijalno moglo ukazivati ​​na ozbiljniji zdravstveni problem. Dr. Chris, poznatiji na internetu kao "DrChrisPharmD", doktor je farmacije koji redovito koristi društvene mreže da bi dijelio savjete o zdravlju sa svojih 337 tisuća pratitelja na TikToku.

"Uvijek vam je hladno? Loša cirkulacija bi mogla biti kriva. Evo trika koji vam treba. Jeste li ikada primijetili kako su vam ruke i stopala hladni? To vam samo tijelo govori da nešto nije u redu s cirkulacijom, a to obično ima veze s jednim mineralom", rekao je dr. Chris u videu. Objasnio je da željezo prenosi kisik u svaki dio vašeg tijela putem krvotoka. Dakle, kada imate malo željeza, sve se hladi, posebno vaše ruke i stopala, piše Daily Express. Iako lako možete početi konzumirati više hrane bogate željezom, poput špinata, mnogi ne shvaćaju da tijelo može imati poteškoća s njegovom apsorpcijom.

Umjesto toga, Dr. Chris je rekao da jetra spada u namirnice koje sadrže željezo u lako apsorbirajućem obliku, tzv. hem željezo, koje podržava cirkulaciju krvi. Također, moguće je uzimati i dodatke prehrani koji sadrže ovu vrstu željeza. Međutim, ponekad hladne ruke i stopala mogu biti znak nečeg ozbiljnijeg od loše cirkulacije krvi. Prema Britanskoj zakladi za srce, postoji nekoliko drugih stanja koja mogu uzrokovati iste simptome.

Tijekom hladnog vremena vaše krvne žile se sužavaju, što uzrokuje porast krvnog tlaka i otkucaja srca. To znači da vaše srce mora jače raditi da bi pumpalo krv po vašem tijelu i često daje prioritet važnim organima poput srca i mozga, što može ostaviti vaše ruke i stopala hladnima.

Međutim, druga stanja poput visokog ili niskog krvnog tlaka, periferne arterijske bolesti ili čak zatajenja srca također mogu biti razlog hladnih ruku i stopala, kao i određeni lijekovi poput beta blokatora. Stanja koja nisu povezana sa srcem, poput problema sa štitnjačom, dijabetesa, anemije, pa čak i anksioznosti ili stresa, također mogu uzrokovati hladne ruke i stopala.

Raynaudova bolest je još jedan čest poremećaj zbog kojeg vam prsti na rukama, a često i na nogama te uši, pobijele ili čak poplave te utrnu na hladnoći. Ako vas brinu hladne ruke i stopala, čak i kad ste na toplom, a koža vam izgleda blijedo ili plavo, osjećate trnce, utrnulost ili bol, ili primijetite čireve na nogama, Britanska zaklada za srce savjetovala je da se obratite svom liječniku opće prakse za pomoć.