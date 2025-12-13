Stručnjakinja upozorava: Ovo je 5 bitnih koraka koje svaki vlasnik psa mora poduzeti tijekom zime!
Kada temperature počnu padati, tada kućni ljubimci također trebaju posebnu pažnju i pripremu. Hladnoća, snijeg i led mogu utjecati na njihovo zdravlje i udobnost, stoga je važno prilagoditi prehranu, zaštitu od hladnoće, šetnje i opremu da bi psi i mačke ostali sigurni, topli i zadovoljni tijekom zimskih mjeseci. S Božićem koji se približava, mnogi vlasnici pasa će svoje ljubimce voditi u dulje šetnje i uživati u blagdanskim obiteljskim izletima nakon obilnog blagdanskog obroka. Međutim, stručnjaci upozoravaju da zima donosi skrivene zdravstvene rizike koji se često podcjenjuju.
Većina vlasnika kućnih ljubimaca ne shvaća da su temperature ispod 7 °C preniske za siguran boravak mačaka vani, a većina pasmina pasa suočava se sa zdravstvenim rizicima na 5 °C ili niže, prema Pet Drugs Onlineu, pouzdanom britanskom dobavljaču hrane za kućne ljubimce i veterinarskih lijekova. Dr. Sarah Page-Jones, glavna veterinarka u Pet Drugs Onlineu, podijelila je pet bitnih savjeta koji će pomoći vlasnicima kućnih ljubimaca da ove zime zaštite svoje krznene prijatelje, piše Daily Express.
1. Prilagodite im prehranu: Zima može povećati energetske potrebe ljubimca. "Neki kućni ljubimci, posebno oni koji su aktivni ili žive u hladnijim uvjetima, mogu trebati više hrane tijekom zime. Njihova tijela brže sagorijevaju energiju jer im raste gusta zimska dlaka, reguliraju unutarnju tjelesnu temperaturu i stvaraju rezerve masti da bi se lakše nosili s hladnoćom. Da biste podržali ovu povećanu potražnju, razmislite o energetski bogatoj hrani koja je sigurna za pse i mačke, uključujući juhe od kostiju, masnu ribu i brokulu", rekla je dr. Page-Jones.
2. Držite ih toplima i suhima: Mokro krzno može dovesti do bakterijskih infekcija ili stvaranja zapetljaja, posebno kod dugodlakih pasmina. Temeljito osušite ljubimce nakon šetnji, izbjegavajte pretjerano kupanje i razmislite o kaputima za pse s kratkom dlakom ili one koji potječu iz toplijih krajeva. "Da bi im bilo toplo i suho, obavezno osušite svog ljubimca kada uđe unutra. Brzo trljanje ručnikom smanjit će vrijeme potrebno da se vaš ljubimac potpuno osuši. Također, pokušajte smanjiti broj kupanja pasa da ne bi provodili previše vremena mokri, što povećava vjerojatnost da će se prehladiti. Za pse s kratkom dlakom, bez dvostruke dlake i pasmine koje potječu iz zemalja s toplijom klimom, kaput je neophodan dodatak za suočavanje s hladnim uvjetima", rekla je stručnjakinja.
3. Njegujte im šape: Sol, led i kemikalije za odmrzavanje mogu oštetiti šape. Očistite ih i osušite nakon šetnji, provjerite ima li crvenila ili pucanja te nanesite hidratantni balzam siguran za kućne ljubimce da biste umirili i zaštitili kožu.
4. Pazite na antifriz: Antifriz, koji se često koristi u vozilima, sadrži otrovne kemikalije koje mogu privući kućne ljubimce. "Iako je većina antifriza na bazi vode, ipak sadrži kemikalije, poput etilen glikola i metanola, koje su otrovne za i ljude i kućne ljubimce. Unatoč svojoj toksičnosti, antifriz ima sladak okus koji je privlačan kućnim ljubimcima. Najbolji način za ograničavanje rizika od trovanja antifrizom je korištenje antifriza sigurnog za kućne ljubimce i sprječavanje vašeg psa da pije iz lokvi. Zimi se antifriz često koristi u vodenim površinama u privatnim i javnim prostorima, stoga izbjegavajte dopuštanje svojim kućnim ljubimcima da piju iz njih", upozorila je stručnjakinja. Rani simptomi trovanja antifrizom pojavljuju se između 30 minuta i 12 sati nakon gutanja, a uključuju povraćanje, umor i nestabilne pokrete. Ako mislite da vaš pas ima trovanje antifrizom, važno ga je hitno odvesti veterinaru.
5. Pazite na njihove zglobove: Hladno i vlažno vrijeme može pogoršati bolove u zglobovima, posebno kod starijih kućnih ljubimaca. Znakovi uključuju poteškoće s penjanjem stepenicama ili smanjenu aktivnost. Možda ćete primijetiti da vaš pas ima poteškoća s penjanjem stepenicama ili spuštanjem na kauč ili da je vaša mačka manje aktivna i provodi više vremena unutra ili spava. "Najbolji način za upravljanje zimskim problemima sa zglobovima za kućne ljubimce je uvođenje dodatka prehrani za njegu zglobova s dokazanim sastojcima koji podupiru zglobove poput glukozamina i hondroitin sulfata. Oboje podržava zdravlje hrskavice i olakšava kretanje", zaključila je dr. Page-Jones.