Stručnjaci upozoravaju: Ako vam partner ovo pokloni za Božić, vaša veza neće preživjeti 2026.

Svi volimo misliti da božićni pokloni dolaze iz srca, ali stručnjaci za veze tvrde da neki darovi govore puno više nego što mislimo. Ponekad je dovoljno samo otvoriti poklon da shvatite – vaš partner možda nije toliko “unutra” koliko ste se nadali, prenosi UNILAD.

Iako je blagdansko vrijeme tradicionalno ispunjeno radošću, za mnoge je i izvor stresa, prejedanja, praznog novčanika i senzorne preopterećenosti. Nimalo iznenađujuće, najpopularniji dan za prekide je 11. prosinca, a siječanj se sve češće naziva "mjesec prekida". A sada, kad znamo znakove da partner možda planira izlaz iz veze, stručnjaci upozoravaju i na poklone koji bi mogli biti loš znak za 2026.

1. Karte za koncerte ili putovanja – nije uvijek romantično kako zvuči: Iako se čini da je partner planirao zajedničku budućnost, psihologinja dr. Wendy Walsh tvrdi da su potrošni darovi veliki znak opreza. Šampanjac, čokolade, avionske karte, čak i koncertne ulaznice – sve to nestaje u trenutku i ne ostavlja uspomenu. Još gore: što ako prekid dođe prije koncerta? Tada ne ostaju samo slomljena srca, nego i neugodne logističke dileme.

2. Preskupi, pretjerano blještavi darovi: Profesionalna posrednica za sklapanje brakova, Blaine Anderson, upozorava: previše luksuzan poklon u ranoj fazi veze zna biti znak nečijeg problema s granicama. “Pretjerivanje može najaviti buduće probleme", kaže. “Ako vam je zbog poklona neugodno, nemojte ignorirati taj osjećaj.”

3. Poklon kupljen u zadnji čas: Stručnjaci se slažu – nikakav poklon najgori je mogući scenarij, ali ni poklon kupljen pet minuta prije zatvaranja trgovina ne obećava. Ako partner samo odrađuje obavezu jer je čuo da ste mu vi nešto kupili, to može biti znak emocionalnog distanciranja. Ako odbija i dati i primiti poklon? Još veća distanca – “ne vidi vas u svojoj dugoročnoj priči”, kaže stručnjakinja za odnose Claire Rénier.

4. Nema poklona nakon tri spoja: Ako ste otišli na više od tri spoja, a možda bili i intimni – mali poklon je minimum. “Nikakav poklon? Jarko crvena zastavica”, kaže Blaine. Ne mora biti skup, ali mora pokazivati trud. Ako ga nema, možda nema ni zainteresiranosti.

5. Pojavljivanje praznih ruku na obiteljskim događajima: Ako partner dođe na božićnu večeru kod vaše obitelji ili prijatelja praznih ruku, to je ozbiljan znak nezrelosti – ili nezainteresiranosti. “Dobra boca vina nije obaveza, to je bonton”, objašnjava Blaine. Još jedan upozoravajući znak: ako se partner potpuno povlači i izbjegava kontakt s ljudima oko vas – možda vas vidi samo kao kratkoročnu opciju.

Srećom, stručnjaci su naveli i darove koji su odličan znak za budućnost odnosa.

Nešto personalizirano, sentimentalno ili slatko – poput božićnog ukrasa koji simbolizira zajednički trenutak.

Iskrena, osobna čestitka.

Poklon “koji traje” – nakit, kvalitetan predmet, nešto što može postati uspomena ili čak obiteljsko nasljeđe.

Ako ste ovo dobili, možete odahnuti. Blagdani vam, čini se, ipak donose dobre vijesti.