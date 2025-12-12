Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
isprobajte!

Muškarci, ako napravite ovo, probudit ćete kod žena želju za seksom

Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
12.12.2025.
u 21:36

Kada je vjernost posrijedi, 64 posto ispitanica odgovorilo je da ih takva gesta neće uvjeriti u to da im je partner vjeran.

Darovani buket za žene nije samo znak pažnje nego im i povećava libido, rezultati su ankete provedene u Francuskoj. Oko 63 posto žena u dobi od 18 do 24 godine kazalo je da buket koji dobiju na dar od partnera povećava njihov libido, a isti je odgovor dalo 50 posto žena mlađih od 65 godina, pokazala je anketa tvrtke IFOP provedena na uzorku od 3406 Francuskinja za sajt daylov.com. koji se bavi izvanbračnim susretima. 

Anketa je pokazala da 62 posto žena koje su u vezi sa stalnim partnerom najmanje tri godine, nakon što im dragi pokloni buket, ima povećanu želju za vođenjem ljubavi.  No, 'buket-učinak' vene poput rezanog cvijeća nakon što veza navrši deset godina: u tom razdoblju buket podiže libido kod 48 posto ispitanica. 

Kada je vjernost posrijedi, 64 posto ispitanica odgovorilo je da ih takva gesta neće uvjeriti u to da im je partner vjeran. Suprotno tome, činjenica da su dobile cvijeće od partnera, 52 posto ispitanica potiče da im budu vjerne. 
Ključne riječi
žene libido buket cvijeće intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!