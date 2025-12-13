Stručnjakinja otkriva kako možete prepoznati je li netko psihopat samo gledajući mu u oči

Ideja da se psihopata može “pročitati” samo po pogledu zvuči kao scena iz filma — ali prema psihološkim stručnjacima, istina je puno kompleksnija. Evelyn Reid (@theoracly), stručnjakinja koja se desetljećima bavi proučavanjem Tamne trijade (narcizam, makijavelizam i psihopatija), kaže da se određeni znakovi doista mogu primijetiti… ali ne odmah. “Možete prepoznati psihopata gledajući ga u oči — ali rijetko pri prvom kontaktu, pa čak ni pri drugom ili trećem”, kaže Reid.

Psihopatija je oblik antisocijalnog poremećaja ličnosti koji karakterizira nedostatak empatije i kajanja, manipulativno ponašanje i kronično kršenje društvenih normi. Reid upozorava da kontakt očima može, ali ne mora, biti trag. Psihopati često izbjegavaju gledati sugovornika u oči — no isto se ponekad događa i kod neurodivergentnih osoba, pa taj znak sam po sebi nije dovoljan.

Dr. Todd Grande objašnjava da se u istraživanjima često promatra širenje zjenica, jer emocije izravno utječu na veličinu zjenica. Kod većine ljudi zjenice se šire kada vide nešto neugodno. Kod osoba s visokim stupnjem psihopatije to širenje je smanjeno, što upućuje na sporiji ili oslabljen emocionalni odgovor. Zanimljivo, psihopati ponekad čudno reagiraju na sretna lica — osmijeh mogu doživjeti kao prijetnju, što može uzrokovati jače širenje zjenica.

Postoji li “psihopatski pogled”? Navodno da — ali nije tako jednostavno kako zvuči. Reid opisuje ga kao dug, prodoran i “grabežljiv” pogled koji može izazvati nelagodu ili osjećaj zastrašenosti. No upozorava: “Ako se previše fokusirate na oči, možete propustiti druge, važnije obrasce ponašanja.” Drugi potencijalni znakovi uključuju:

rijetko treptanje

nedostatak emocionalnih reakcija

manipulativne i dominantne geste

površni šarm

Evelyn Reid naglašava da niti jedan znak sam po sebi nije dovoljan. “Trebate više podataka. Pogled može biti trag, ali nije dijagnoza.” Ako vas netko svojim ponašanjem uznemiruje ili instinktivno osjećate da nešto “nije u redu”, Reid savjetuje: “Izađite iz situacije i dajte si vremena da razumijete što vam je intuicija pokušavala reći.” Ponekad je instinkt najbolji alarm.