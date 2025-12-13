RECEPT DANA Moderna verzija popularne blagdanske slastice: Linzeri od pistacije

Ako tražite blagdanski kolač koji izgleda luksuzno, miriše božanstveno i priprema se bez puno muke – ovi linzeri od pistacija su pun pogodak. Ukusni, mirisni, punjeni kremastim pistacija-namazom i preliveni bijelom čokoladom, savršeni su za svečani stol ili kao slatki dar. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci:

Tijesto:

550 g brašna

250 g margarina

100 g šećera

ribana korica 1 limuna

2 žumanjka

2 žlice kiselog vrhnja

Punjenje i ukrašavanje:

namaz od pistacija

grubo sjeckane pistacije

Glazura:

100 g bijele čokolade

2 žlice ulja

1 žlica namaza od pistacija

Priprema: Pjenasto izmiksajte šećer i žumanjke, zatim dodajte margarin, kiselo vrhnje i koricu limuna. Miješajte dok smjesa ne postane ujednačena. Na kraju dodajte brašno i umijesite glatko tijesto. Zamotajte ga u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku najmanje sat vremena. Ohlađeno tijesto razvaljajte na lagano pobrašnjenoj površini. Izrezujte keksiće kalupićima – pola komada neka bude cijelo, a pola s rupicom u sredini. Složite na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 8–10 minuta, dok lagano ne porumene.

Na pari otopite bijelu čokoladu, ulje i žlicu pistacija-namaza. Gornje keksiće (one s rupicom) umočite u glazuru i odmah posipajte grubo sjeckanim pistacijama. Ostavite ih u hladnjaku 10-ak minuta da se stegnu. Na donje, cijele keksiće stavite po žličicu namaza od pistacija pa poklopite glaziranim dijelom.