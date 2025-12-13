Naši Portali
RECEPT DANA Moderna verzija popularne blagdanske slastice: Linzeri od pistacije

@sandy_taste
VL
Autor
Ana Hajduk
13.12.2025.
u 07:03

Predivni linzeri koji izgledaju kao mali blagdanski dragulji i okusom oduševljavaju baš svakoga.

Ako tražite blagdanski kolač koji izgleda luksuzno, miriše božanstveno i priprema se bez puno muke – ovi linzeri od pistacija su pun pogodak. Ukusni, mirisni, punjeni kremastim pistacija-namazom i preliveni bijelom čokoladom, savršeni su za svečani stol ili kao slatki dar. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci: 

Tijesto:

  • 550 g brašna
  • 250 g margarina
  • 100 g šećera
  • ribana korica 1 limuna
  • 2 žumanjka
  • 2 žlice kiselog vrhnja

Punjenje i ukrašavanje:

  • namaz od pistacija
  • grubo sjeckane pistacije

Glazura:

  • 100 g bijele čokolade
  • 2 žlice ulja
  • 1 žlica namaza od pistacija

Priprema: Pjenasto izmiksajte šećer i žumanjke, zatim dodajte margarin, kiselo vrhnje i koricu limuna. Miješajte dok smjesa ne postane ujednačena. Na kraju dodajte brašno i umijesite glatko tijesto. Zamotajte ga u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku najmanje sat vremena. Ohlađeno tijesto razvaljajte na lagano pobrašnjenoj površini. Izrezujte keksiće kalupićima – pola komada neka bude cijelo, a pola s rupicom u sredini. Složite na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 8–10 minuta, dok lagano ne porumene.

Na pari otopite bijelu čokoladu, ulje i žlicu pistacija-namaza. Gornje keksiće (one s rupicom) umočite u glazuru i odmah posipajte grubo sjeckanim pistacijama. Ostavite ih u hladnjaku 10-ak minuta da se stegnu. Na donje, cijele keksiće stavite po žličicu namaza od pistacija pa poklopite glaziranim dijelom.

