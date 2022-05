Jeste li kad čuli za rastezljivi sladoled ii 'boozu'; poslasticu s Bliskog Istoka?

Rastezljivi sladoled je desert s Bliskog istoka koji stanovnici tamo zovu 'booza', a riječ je o smrznutom mliječnom desertu napravljenom od mastike i salepa; brašna gomolja biljaka iz porodice orhideja koje ovoj slastici daje jedinstvenu, rastezljivu teksturu.

Booza se priprema postupkom lupanja i rastezanja u bubnju zamrzivača, a s vremenom su slastičari u nju počeli dodavati i različite okuse.

Do danas je tako sačuvan i jedan recept za boozu nekoliko stotina godina star pa u Damasku u Siriji još postoji slastičarnica u kojoj se može pronaći rastezljivi sladoled po originalnoj recepturi.

Otvorena je davne 1895. godine i najpoznatija je upravo po toj deliciji pa turisti iz cijelog svijeta tamo idu probati boozu.

Recept za boozu star nekoliko stoljeća

Sastojci za oko 500 ml:

1 litra punomasnog mlijeka

200 g šećera (1 šalica)

1 žlica sahlepa (može se kupiti u specijaliziranim trgovinama ili na internetu)

3 do 4 komada mastike (prirodna smola koja se može kupiti u specijaliziranim trgovinama ili na internetu

Mastiku izmrvite u fini prah pa pomiješajte sa šećerom i salepom. Dodajte to u lonac (bolje je ako ima deblje dno) s vrućim mlijekom (ne smije proključati) i miješajte na laganoj vatri oko pola sata do 40 minuta. Kad se smjesa zgusne, maknite je sa štednjaka i izlijte u posudu u kojoj će ići u zamrzivač.

Miješajte smjesu kako je pokazano niže u videu nekih tri do pet minuta pa stavite u zamrzivač na pola sata do 40 minuta, izvadite, pa opet smjesu promiješajte. Ponavljajte ovaj postupak 4 do 6 puta dok se smjesa ne zgusne i postane rastezljiva.

Na kraju rastezljivi sladoled stavite u kornet ili u čašice i pospite sjeckanim pistacijem, savjetuje Delish.

