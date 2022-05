Stručnjaci kažu da položaji u kojima spavate mogu utjecati na vašu probavu, a neke biste trebali izbjegavati

Naše se tijelo dok spavamo odmara i obnavlja kako bismo se mogli probuditi svježi, a spavanje ima i veliki utjecaj na našu probavu. Stručnjaci su odgovorili na pitanje je li spavanje na trbuhu dobro za probavu, te kakav utjecaj drugi položaji imaju na zdravlje crijeva.

Stručnjak za spavanje Zeke Medina iz Live Love Sleep-a za My Body Green je rekao da za vrijeme spavanja tijelo probavlja i apsorbira hranjive tvari, metabolizira hranu i gradi imunološki sustav. Iz tog razloga on ističe da bi spavanjem na trbuhu vjerojatno vršili pritisak na organe, što bi moglo dovesti do istiskivanja kiseline iz želuca u u pogrešnom smjeru, prema gore u jednjak...

Spavate na pamučnim jastučnicama? Nakon ovoga vjerojatno više nećete

Što se tiče drugih poza, za sve koji žele zdravu probavu spavanje na lijevom boku je poželjno. S obzirom na to da su želudac i gušterača smješteni na lijevoj strani, spavanje na ovoj strani im omogućuje da prirodno i normalno funkcioniraju, a time i hrana bolje 'leži' tijekom sna.

Spavanje na desnoj strani, kako kaže stručnjak, može biti bolje za cirkulaciju, dajući srcu više prostora za kucanje. Međutim, smatra se da je utjecaj položaja na probavu pretežno negativan jer bi mogao prouzročiti da se kiselina izlije iz želuca kad se donji sfinkter jednjaka opusti.

Spavanje na leđima prema stručnjacima bi moglo biti najkorisnije za probavni sustav. Zeke Medina to pripisuje činjenici da je u ovom položaju vaša težina ravnomjerno raspoređena po cijelom tijelu, stvarajući optimalno okruženje za zdravlje crijeva i probavni tok. To je također i vrlo opuštajući položaj.

Važno je napomenuti da je potrebno provesti još istraživanja o utjecaju različitih položaja spavanja na probavu, prije nego što se sa stopostotnom sigurnošću može reći je li spavanje na trbuhu, na boku, ili na leđima zaista korisno za zdravlje crijeva ili ne. Savjet koji stručnjaci daju je da pronađete položaj spavanja koji vam najbolje odgovara, a ako primijetite potencijalnu vezu između vaših navika spavanja i probavnog zdravlja, uputite se svome liječniku.

Znate li koliko sati dnevno biste trebali spavati za zdrav mozak?